¿ÏÂ£È£Ä¤Ï¥¦¥êµ¤ÇÛ¥¹¥¿ー¥È¡¢¤¤ç¤¦¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì
¡¡¤¤ç¤¦»¥¾Ú¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿¿ÏÂ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<7118.SP>¤Ï¡¢¸ø³«²Á³Ê¤ÈÆ±¤¸£±£¶£µ£°±ß¥¦¥êµ¤ÇÛ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»µÚ¤Ó¼óÅÔ·÷¤ËÄ¾±ÄÊý¼°¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë°û¿©Å¹¥Á¥§ー¥ó¡£°û¿©»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢µï¼ò²°¶ÈÂÖ¤Î¡ÖÃº²Ðµï¼ò²°¡¡±ê¡×¡¢¾ÆÆùÀìÌç¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó°ìÆ¬Çã¤¤¡¡µíÇµ²È¡×¡¢¥Ð¥ë¶ÈÂÖ¤Î¡ÖÍÎ¿©¥Ð¥ë¡¡È¡´Û¸ÞÅç¸®¡×¡¢¡ÖÀ¸¥½ー¥»ー¥¸¥Ð¥ë¡¡¥ì¥Ã¥«ー¡×¡¢¥Õー¥É¥³ー¥È¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¥Ò¥ó¥Ê¥Ò¥ó¥Ê¥¥Ã¥Á¥ó¡¡±ê¡×¤Î£µ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿ÊªÈÎ»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÁíºÚÈÎÇä¶ÈÂÖ¤Î¡ÖÈþ±´¾ÆÄ»¡¦ÁÚºÚ¡¡±ê¡×¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤È¥¤ー¥È¥¤¥ó¤ÎÊ»¹ç¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¥«¥ìー¥Ï¥¦¥¹¡¡¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¥«¥ìー¡×¤Î£²¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÊç³ô¼°¿ô£µËü³ô¡¢Çä½Ð³ô¼°¿ô£±£²Ëü³ô¡£¼ç´´»ö¤Ï¥¢¥¤¥¶¥ï¾Ú·ô¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»µÚ¤Ó¼óÅÔ·÷¤ËÄ¾±ÄÊý¼°¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë°û¿©Å¹¥Á¥§ー¥ó¡£°û¿©»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢µï¼ò²°¶ÈÂÖ¤Î¡ÖÃº²Ðµï¼ò²°¡¡±ê¡×¡¢¾ÆÆùÀìÌç¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó°ìÆ¬Çã¤¤¡¡µíÇµ²È¡×¡¢¥Ð¥ë¶ÈÂÖ¤Î¡ÖÍÎ¿©¥Ð¥ë¡¡È¡´Û¸ÞÅç¸®¡×¡¢¡ÖÀ¸¥½ー¥»ー¥¸¥Ð¥ë¡¡¥ì¥Ã¥«ー¡×¡¢¥Õー¥É¥³ー¥È¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¥Ò¥ó¥Ê¥Ò¥ó¥Ê¥¥Ã¥Á¥ó¡¡±ê¡×¤Î£µ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿ÊªÈÎ»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÁíºÚÈÎÇä¶ÈÂÖ¤Î¡ÖÈþ±´¾ÆÄ»¡¦ÁÚºÚ¡¡±ê¡×¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤È¥¤ー¥È¥¤¥ó¤ÎÊ»¹ç¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¥«¥ìー¥Ï¥¦¥¹¡¡¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¥«¥ìー¡×¤Î£²¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÊç³ô¼°¿ô£µËü³ô¡¢Çä½Ð³ô¼°¿ô£±£²Ëü³ô¡£¼ç´´»ö¤Ï¥¢¥¤¥¶¥ï¾Ú·ô¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS