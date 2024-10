20-21シーズンにモンツァを退団して以来、5大リーグから離れているマリオ・バロテッリ。昨季はトルコのアダナ・デミルスポルに在籍していたが、現在は退団し、フリーとなっている。



そんなバロテッリは2010年から13年までマンチェスター・シティに所属しており、現サウジアラビア代表指揮官ロベルト・マンチーニの指導を受けている。



印象に残っているエピソードといえば、11-12シーズンのマンチェスター・ダービーで2ゴールを挙げ、得点後にユニフォームをまくり、『WHY ALWAYS ME?』(なんでいつも俺なんだ?)と書かれたTシャツを見せたことだろう。この名言は現在も彼の代名詞として語り継がれている。





「私たちは毎朝、控室の後ろにいた。彼は私のタバコを1本持っていた。当時の私はタバコを吸っていて、彼は2本続けてタバコを吸った。自分のは決して持ってこなかった。彼は80箱のタバコと70本のライターを持つことができたけど、私にタバコを1本もくれることはなかった」「ある日、マリオが私に『これをシャツにプリントしたいんだけど、どう思う?』と聞いてきた。『プリントするよ』と言ったけど、ユナイテッドのファンや誰かを不快にさせるようなものはダメだとも言った」「すると、彼は『WHY ALWAYS ME?(なんでいつも俺なんだ?)』と言ったんだ。私はそう言われた瞬間に、それが完璧だと思ったよ」「あの試合の後、もうシャツはプリントさせてもらえなかった。マンチーニから警告を受けたんだ。マリオは私に『アンブロ(当時のシティのユニフォームサプライヤー)に連絡してこの商品が売れたら手数料が欲しい』と言ってきた。私はアンブロに連絡したけど、『どうすることもできない』と言われたね」当時ユニフォーム担当だったレス・チャップマン氏が、WHY ALWAYS ME?Tシャツ誕生秘話を『NINETY THREE TWENTY』のポッドキャストで語っている。バロテッリはその後ミランへ移籍し、リヴァプール加入でプレミアリーグに復帰を果たしている。