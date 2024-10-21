Ç¯Êð40²¯±ß¤Î¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë´ÆÆÄ¡¢¥µ¥¦¥¸ÂåÉ½²òÇ¤´Ö¶á¡Ä¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤â¿·´ÆÆÄ¸õÊä¤Ë
10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡£
15Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ë¤â°ú¤Ê¬¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤Àâ¤¬ºÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØKooora¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¦¥¸ÂåÉ½¤ÏÇ¯Êð2700Ëü¥É¥ë¡Ê40²¯±ß¡Ë¤Î¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸åÇ¤¸õÊä¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÀ¤³¦ºÇ¹âµë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È²¦
1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥¨¥ë¥ô¥§¡¦¥ë¥Ê¡¼¥ë´ÆÆÄ¡£56ºÐ¤Î¥ë¥Ê¡¼¥ë»á¤Ï2019Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¥µ¥¦¥¸ÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹½÷»ÒÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÎ¨¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤ËÅö»þ¤Î²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥é¥â¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹»á¡£
¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ç¥£¥¢¥¹»á¤Ï¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ä¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥£¥Ï¥É¤Ê¤É¤Î¥µ¥¦¥¸¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£