¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¶ÌÀîÅ°»á¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤ÎÍ×µá¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤»¡¼¤Ê¡ª¡×ÂçÀ¼Ä¥¤ê¾å¤²¤ë
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥á¥Ã¥Ä¤Î£Í£Ì£Â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï¤òÄ¾Á°¤ËÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¸µÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î°æ¸ý»ñ¿Î»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°æ¸ý»á¤Ï£²£°£°£µÇ¯¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢£°£¸Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢£²¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò£²¤Ä¤È¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¡Ö½Å¤¤¡×¤È´¶¿¨¤ò³Ú¤·¤à¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤Ï¼«ÀÊ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤è¡Á¡ª¡×¤È¿¨¤ê¤¿¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¶ÌÀî»á¤Ï¥ê¥ó¥°¤ò¿¨¤é¤»¤º»Ø¤Ë¤Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¼¡ª£±¸ÄÂß¤·¤Æ¤è¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÍ×µá¡£¤³¤ì¤Ë¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤»¡¼¤Ê¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¤ä¤êÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç»Ò¶¡¤Î¤±¤ó¤«¤Î¤è¤¦¤Ê£²¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¡£