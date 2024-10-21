¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë3¡Ù¶¦±é¼Ô¤Ë¡ÖÈ±¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¿¶¤êÊ§¤¨¡×¤È¹ë²÷¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¤Ã¤Æ¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤Ï¼«¤éÇË³Ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¶¦±é¼Ô¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë3¡Ù¡Ê2006¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥±¥êー¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤¬¡¢»£±Æ»þ¤Ë¥È¥à¤«¤é¼õ¤±¤¿¹ë²÷¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊÆ¤Ë¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë3¡Ù¤Ç¡¢¥È¥àÊ±¤¹¤ë¥¤ー¥µ¥ó¡¦¥Ï¥ó¥È¤Î¸µ¶µ¤¨»Ò¥ê¥ó¥¸ー¡¦¥Õ¥¡¥ê¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥é¥Ã¥»¥ë¡£¡Ö¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¤Î´ë²è¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¡ÈHow many rounds you got?¡ÊÃÆ¤Ï²¿È¯¡©¡Ë¡É¡£Êª¸ì¤ÎËÁÆ¬¡¢ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¸ー¤òµß¤¦¤¿¤á¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÇÑ¹©¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥¤ー¥µ¥ó¤Ï¡¢°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤¹¤ë¥ê¥ó¥¸ー¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤òÃí¼Í¤·¤ÆÃ¦½Ð¤ò»î¤ß¤ë¡£¥ê¥ó¥¸ー¤¬¡ÖÃÆ¤Ï²¿È¯¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¤ー¥µ¥ó¤¬¡Ö½½Ê¬¤À¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Î¤À¡£
¡ÖÁÔÂç¤Ê½Æ·â¥·ー¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥é¥Ã¥»¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤ä¤ëÊý¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÈà¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Öº£¤Ë¤âÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤Ê·úÊª¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÈ¯¼Ö¤¹¤ë¥Ð¥ó¤ËÈô¤Ó¾è¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¥È¥à¤¬¡¢¡ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢¤â¤·¤âÈô¤Ó¹ß¤ê¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¿¶¤êÊ§¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¡É¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¥ªー¥±ー¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡©¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤è¤ê¤âÈ±¤ÎÌÓÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ã¤Æ¡£¡×
¥È¥à¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢È±¤ò¿¶¤ê¤Û¤É¤¯¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¤ÏÅö»þ¤Îº¤ÏÇ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÃÆ¤Ï²¿È¯¡©¡×¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥È¥à¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥È¥à¤¬»ä¤ÎÊý¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Þ¥°¥Ê¥à¤«½Æ¤ò»ä¤ËÅê¤²ÅÏ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¡ÊÈ¯Ë¤¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£J¡¦J¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¡¢¡È¤¤¤ä¡¢Èà¤¬Åê¤²¤ë¿¶¤ê¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÇCG¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤¿¤À¼ê¤ò¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥à¤Ï¡È¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Ç¤¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¡×
¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¤Î½õ¤±½®¤ò°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥à¤Ï¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¤Î¡Ö¥È¥à¡¢»ä¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Î¼çÄ¥¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢°ì²ó¤ä¤í¤¦¡£¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈÂ¥¤·¤¿¤½¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë¸«»öÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¤â¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥¯ー¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Source: