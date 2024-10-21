¸×¤Î°ïºà¤Ï¡ÖÊªÀ¨¤¤¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë¡×¡¡21ºÐ¤¬Æî¹ñ¤Ç²÷²»Ï¢È¯¡ÄË¾¤Þ¤ì¤ë¡È³ÐÀÃ¡É¤Ë¡ÖÌ¤ÍèÌÀ¤ë¤¤¡×
ºå¿À¡¦Á°Àî±¦µþ¤Î¡È²÷²»¡É¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤ä¤Í¡×
¡¡ºå¿À¡¦Á°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£20Æü¡¢¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢5²ó¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£21ºÐ¤ÎÌöÆ°¤Ë¡Ö¸×¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ì¡×¡ÖÌ¤ÍèÌÀ¤ë¤¤¡×¡ÖÍèÇ¯¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤ä¤Í¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àî¤Ï¡Ö5ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿5²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¡¢µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦µþËÜâÃÅê¼ê¤«¤é±¦±Û¤¨ÀèÀ©2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£18Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤â±¦Íã¤Ë3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï116»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.269¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢42ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£´üÂÔ¤Î21ºÐ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àî¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö1·³¤À¤ÈÄ¹ÂÇ¤¬²ÝÂê¤ÎÂÇ¼Ô¤À¤«¤é¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ý¥¸¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÉ¬¤ºÊªÀ¨¤¤¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¡Ö³Ê¤¬°ã¤¦¤ï¡×¡Ö1·³·Ð¸³¤Îº¹¤¬À¨¤¤¡×¡ÖËèÆüÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆþÃÄ4Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¡È³ÐÀÃ¡É¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Á¡ÖÎëÌÚÀ¿Ìé¶ÊÀþ¤¢¤ë¤Ê¡×¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄÀäÂÐ¸«¤Æ¤ë¤è?¡×¤Ê¤É¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤¹À¼¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë