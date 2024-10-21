ÀÅ²¬¸©À¾Éô¤ÇÃÏ¿Ì ³ÝÀî»Ô¤Ç¿ÌÅÙ1 ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤· ¡Ê10·î21Æü¸áÁ°3»þ36Ê¬º¢¡Ë
10·î21Æü¸áÁ°3»þ36Ê¬º¢¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÀÅ²¬¸©À¾Éô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó40km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï2.6¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬¸©À¾Éô¤ÇÃÏ¿Ì ³ÝÀî»Ô¤Ç¿ÌÅÙ1 ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤· ¡Ê10·î21Æü¸áÁ°3»þ36Ê¬º¢¡Ë
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î³ÝÀî»Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û
¢£¿ÌÅÙ1¢¢ÀÅ²¬¸© ³ÝÀî»Ô
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£