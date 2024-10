サラーが“アグエロ超え”の快挙！…リヴァプールでの得点直接関与数が「232」に到達

リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーがまた一つ偉大な記録を打ち立てた。プレミアリーグ第8節が現地時間20日に行われ、リヴァプールは本拠地『アンフィールド』にチェルシーを迎えた。一進一退の攻防が続くなか、カーティス・ジョーンズが獲得したPKをサラーが沈めて29分にホームチームが先制。後半開始早々にチェルシーに1点を返されるも、失点からわずか3分後にはサラーが右サイドから上げた絶妙のクロスにC・ジョーンズが合わせて勝ち越しに成功した。試合はこのまま2−1で終了し、リヴァプールが4連勝を飾っている。

