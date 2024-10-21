¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛËÌ³¤¤ÎÄ¹Æîô¥ÂÁÏºÊá¼ê¤¬ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡Å¬»þÂÇ¡Ä½©µ¨Á´Æ»¹â¹»ÌîµåÂç²ñ½à¡¹·è¾¡
¢¡Âè£·£·²ó½©µ¨Á´Æ»¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡ËÌ³¤£±¡½£°¶üÏ©¹¾Æî¡Ê£±£¹Æü¡¦¥×¥ì¥É¡Ë
¡¡½à¡¹·è¾¡£´»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòÇ¯Í¥¾¡¤ÎËÌ³¤¤Ï¡¢£³ÈÖ¡¦Ä¹Æîô¥ÂÁÏºÊá¼ê¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¶üÏ©¹¾Æî¤ò²¼¤·¤¿¡£Åì³¤Âç»¥ËÚ¡¢¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤â£´¶¯¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£½à·è¾¡£²»î¹ç¤Ï£²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ËÌ³¤¡¦Ä¹Æî¤¬ÃÍÀé¶â¤Î°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££±²ó£±»à»°ÎÝ¡£¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ö¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬¾¡¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¡¤Îµå¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤·¤Ö¤È¤¯±¦Á°¤Ø±¿¤ó¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤ÎÀµÊá¼ê¸õÊä¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶¯¸ª¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ£¶·î²¼½Ü¤ËÊá¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£°úÂà¤·¤¿£³Ç¯À¸¤«¤éÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Çµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ñ¾ë¸©¤«¤éÆþ³Ø¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£²¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¬·è¤á¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¡£½é¡¹¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢½à·è¾¡¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡û¡ÄÅì³¤Âç»¥ËÚ¤Ï¥¯¥é¡¼¥¯¤Ë£³¡Ý£±¡££´ÈÖ¡¦ÂÀÅÄ¾¡ÇÏ°ìÎÝ¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ÇÁ´ÆÀÅÀ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡££±²ó¤Ëµ¾Èô¡¢£³²ó¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¡££±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿£·²ó¤Ï¡¢ºÆ¤Ó£²ÅÀº¹¤ËÆÍ¤Êü¤¹Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òº¸ÍãÀþ¤ËÊü¤Ã¤¿¡£ÁÐ»Ò¤Î·»¡¦¾¡¿´¡Ê¤Þ¤µ¤à¤Í¡ËÃæ·ø¼ê¤È¤È¤â¤Ë¼çÎÏ¤òÃ´¤¦¤¬¡¢£²²óÀï¤Þ¤Ç£·ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡£¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£³¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ½õ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¡û¡Ä¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤Ï»¥ËÚÆî¤Ë£¸¡Ý£±¡Ê£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ë¡£ÂæÏÑ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¢µö¾¯ÀÆÅê¼ê¡Ê¤¤ç¡¦¤·¤ç¤¦¤¡¢£²Ç¯¡Ë¤¬£¶²ó£²¡¿£³£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥É¤«¤é£±£²£°¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ÎÄ¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¡Ö¡Ê¥É¡¼¥à¤Î¡Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÏÅê¤²¤Æ¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ëÁ°¤Ç¹¥Ä´»¥ËÚÆîÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤é¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¡È½ÐÀ¤ÈÖ¹æ¡É¤Î£±£µÈÖ¤òÇØÉé¤¦±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¹Ã»Ò±à¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£