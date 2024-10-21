¡Ö¸þÇ·¸¶¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¤Ò¤é¤¬¤Ê6Ê¸»ú¤ÎÂçÊ¬¸©¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¡ª
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö¸þÇ·¸¶¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö¸þÇ·¸¶¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¤Ò¤é¤¬¤Ê6Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¸þÇ·¸¶¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤à¤«¤¤¤Î¤Ï¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¸þÇ·¸¶±Ø¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»ÔÙÑ´ÖÄ®¸þ¸¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ø¤Î¤¢¤ëÍ³ÉÛ»Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÍºÂç¤ÊÍ³ÉÛ¤Î¾ÝÄ§¡ÖÍ³ÉÛ³Ù¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
ÁÐ¼ªÊö¤ò¤â¤ÄÉ¸¹â1,583¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍºÂç¤Ê»³¤Ç¡¢ÅÐ»³¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¡£
µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØJR¶å½£¡Ù
¡¦¡ØÍ³ÉÛ»Ô¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê´Ñ¸÷¶É¡Ù