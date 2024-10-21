±¿Ì¿¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSºÇ½ªÀï¡ªµð¿Í¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡©ºä¸ý»á¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢²¬ËÜ¤Ø¤Î¥Þ¡¼¥¯¤â¾¯¤·³°¤»¤ë¡×¤È¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÃíÌÜ
¡¡3¾¡3ÇÔ¤ÇÂè6Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£20ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤Ç¤Îµð¿Í¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö²¿¤¬É¬Í×¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢º£Æü¤ÎÃæ»³¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½Âç¤¤¯¥â¥Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ï¤êËÍ¤Ï4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò»ØÌ¾¡£
¡¡MC¤òÌ³¤á¤¿´äËÜÊÙ»á¤â¡Ö¼Â¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸°Õ¸«¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î»³Àî¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¯¸«¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ç¤³¤ì¤À¤±¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î´èÄ¥¤ê¤È4ÈÖ¤¬Å°ÄìÅª¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î4ÈÖ¤¬¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¬ËÜ¤ò¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Îºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½4ÈÖ¤Î²¬ËÜÁª¼ê¤Î¸å¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ø²æ¾å¤¬¤ê¤ÇÄ´À°¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤Ãæ¡¢Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢²¬ËÜÁª¼ê¤Ø¤Î¥Þ¡¼¥¯¤â¾¯¤·³°¤»¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£4ÈÖ¤â¤â¤Ã¤È¤¤¤¤À®ÀÓ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¸å¤í¤òÂÇ¤ÄÁª¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È5ÈÖÂÇ¼Ô¤Î½õ¤Ã¿Í¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡¤Þ¤º²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö²¿¤¬É¬Í×¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢º£Æü¤ÎÃæ»³¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½Âç¤¤¯¥â¥Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ï¤êËÍ¤Ï4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò»ØÌ¾¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Îºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½4ÈÖ¤Î²¬ËÜÁª¼ê¤Î¸å¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ø²æ¾å¤¬¤ê¤ÇÄ´À°¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤Ãæ¡¢Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢²¬ËÜÁª¼ê¤Ø¤Î¥Þ¡¼¥¯¤â¾¯¤·³°¤»¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£4ÈÖ¤â¤â¤Ã¤È¤¤¤¤À®ÀÓ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¸å¤í¤òÂÇ¤ÄÁª¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È5ÈÖÂÇ¼Ô¤Î½õ¤Ã¿Í¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù