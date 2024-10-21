ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡Ú±Ñ¹ñ¡Û
¥é¥¤¥È¥àー¥Ö½»Âð²Á³Ê¡Ê10·î¡Ë08:01
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.8%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡1.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
Ãæ¹ñºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ê¥íー¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¡Ë¡Ê10·î¡Ë10:00¡¡
Í½ÁÛ¡¡3.15%¡¡Á°²ó¡¡3.35%¡ÊÃæ¹ñºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ê¥íー¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¡¡1Ç¯¡Ë)¡¡
Í½ÁÛ¡¡3.65%¡¡Á°²ó¡¡3.85%¡ÊÃæ¹ñºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ê¥íー¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¡¡5Ç¯¡Ë)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥É¥¤¥ÄÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê9·î¡Ë15:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-0.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
·Êµ¤Àè¹Ô»Ø¿ô¡Ê9·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡-0.3%¡¡Á°²ó¡¡-0.2%¡ÊÁ°·îÈæ)
¡ÚNZ¡Û
ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê9·î¡Ë22Æü06:45
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-22.03²¯NZ¥É¥ë¡ÊËÇ°×¼ý»Ù)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥é¥¤¥È¥àー¥Ö½»Âð²Á³Ê¡Ê10·î¡Ë08:01
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.8%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡1.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
Ãæ¹ñºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ê¥íー¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¡Ë¡Ê10·î¡Ë10:00¡¡
Í½ÁÛ¡¡3.15%¡¡Á°²ó¡¡3.35%¡ÊÃæ¹ñºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ê¥íー¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¡¡1Ç¯¡Ë)¡¡
Í½ÁÛ¡¡3.65%¡¡Á°²ó¡¡3.85%¡ÊÃæ¹ñºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ê¥íー¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¡¡5Ç¯¡Ë)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥É¥¤¥ÄÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê9·î¡Ë15:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-0.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
·Êµ¤Àè¹Ô»Ø¿ô¡Ê9·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡-0.3%¡¡Á°²ó¡¡-0.2%¡ÊÁ°·îÈæ)
¡ÚNZ¡Û
ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê9·î¡Ë22Æü06:45
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-22.03²¯NZ¥É¥ë¡ÊËÇ°×¼ý»Ù)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹