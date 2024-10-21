µð¿Í¡¢·ø¼é¤Ç¶¥¤ê¾¡¤ÁµÕ²¦¼ê¡¡Ê»»¦Ã¥¤Ã¤¿ÁýÅÄÂç¤Î¥Ð¥ó¥È½èÍý¤Ë´äËÜ»á¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿´Íý¤Ç¸À¤¦¤È¡ØI Love You¡Ù¤Ç¤¹¤è¡×
¢¡ Í··â¡¦ÌçÏÆ¤ÎÈþµ»¤ËÂ³¤²ÚÎï¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·
¡Ø2024 JERA ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥»¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¤Ïµð¿Í¤¬1¡Ý0¤Ç´°Éõ¾¡¤Á¡£Í¥¾¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤¿ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡3ÇÔ¤È¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËµÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÂÇÀþ¤ÏDeNAÀèÈ¯¡¦茺¸ýÍÚÂç¤Ë4²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅê¼ê¤¬»³粼¹¯¹¸¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î5²ó¡¢7ÈÖ¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¤¬°ì·³¤Ç¤Î¸ø¼°Àï½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤ÁÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò»à¼é¡£7²ó¤Ï°ì»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÍ··â¡¦ÌçÏÆÀ¿¤¬²ÚÎï¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎËÜÎÝÆÍÆþ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìî¼ê¿Ø¤Î·ø¤¤¼é¤ê¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ï3ÈÖ¼ê¤Î¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤¬ÀèÆ¬¤Î8ÈÖ¡¦¸ÍÃì¶³¹§¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦²ÜÌ¾Ã£É×¤Î¥Ð¥ó¥È¤òÅÓÃæ¤«¤é»°ÎÝ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤¤¿ÁýÅÄÂçµ±¤¬ÁÇÁá¤¯½èÍý¡£¤³¤ì¤¬5¡Ý6¡Ý4¤ÈÅ¾Á÷¤µ¤ì¤ëÊ»»¦¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤â·ø¤¤¼é¤ê¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ÎÌÜ¤òÅ¦¤ó¤À¡£ÁýÅÄÂç¤Ï9²ó¤âÀèÆ¬¡¦ËÒ½¨¸ç¤Î»°Í·´Ö¤òÈ´¤±¤½¤¦¤Ê¥´¥í¤ò·Ú²÷¤Ë½èÍý¡£ÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿7²ó¤Ë¤ÏÅðÎÝ¤â·è¤á¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤Ï¡¢8²ó¤ÎÁýÅÄÂç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡ÈÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ì¹¶¼é¡É¤ÈÂê¤·¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥È¤ËÈ÷¤¨¤ÆÁ°¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç½èÍý¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÊáµå¤ÈÁ÷µå¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡ÖÊá¤Ã¤¿¤¬¤¢¤È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÃúÇ«¤ËÊá¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±Áá¤¤Á÷µå¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Ï¥ó¥É¤ÇÊá¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¶¯¤¤¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡×²òÀâ¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤¿´äËÜÊÙ»á¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿´Íý¤Ç¸À¤¦¤È¡ØI Love You¡Ù¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¯½õ¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¡£¤³¤ì¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡£Âç¤²¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡£ÌçÏÆÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡Ø2024 JERA ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥»¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¤Ïµð¿Í¤¬1¡Ý0¤Ç´°Éõ¾¡¤Á¡£Í¥¾¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤¿ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡3ÇÔ¤È¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËµÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÂÇÀþ¤ÏDeNAÀèÈ¯¡¦茺¸ýÍÚÂç¤Ë4²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅê¼ê¤¬»³粼¹¯¹¸¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î5²ó¡¢7ÈÖ¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¤¬°ì·³¤Ç¤Î¸ø¼°Àï½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤ÁÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ï3ÈÖ¼ê¤Î¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤¬ÀèÆ¬¤Î8ÈÖ¡¦¸ÍÃì¶³¹§¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦²ÜÌ¾Ã£É×¤Î¥Ð¥ó¥È¤òÅÓÃæ¤«¤é»°ÎÝ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤¤¿ÁýÅÄÂçµ±¤¬ÁÇÁá¤¯½èÍý¡£¤³¤ì¤¬5¡Ý6¡Ý4¤ÈÅ¾Á÷¤µ¤ì¤ëÊ»»¦¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤â·ø¤¤¼é¤ê¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ÎÌÜ¤òÅ¦¤ó¤À¡£ÁýÅÄÂç¤Ï9²ó¤âÀèÆ¬¡¦ËÒ½¨¸ç¤Î»°Í·´Ö¤òÈ´¤±¤½¤¦¤Ê¥´¥í¤ò·Ú²÷¤Ë½èÍý¡£ÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿7²ó¤Ë¤ÏÅðÎÝ¤â·è¤á¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤Ï¡¢8²ó¤ÎÁýÅÄÂç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡ÈÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ì¹¶¼é¡É¤ÈÂê¤·¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥È¤ËÈ÷¤¨¤ÆÁ°¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç½èÍý¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÊáµå¤ÈÁ÷µå¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡ÖÊá¤Ã¤¿¤¬¤¢¤È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÃúÇ«¤ËÊá¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±Áá¤¤Á÷µå¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Ï¥ó¥É¤ÇÊá¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¶¯¤¤¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡×²òÀâ¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤¿´äËÜÊÙ»á¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿´Íý¤Ç¸À¤¦¤È¡ØI Love You¡Ù¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¯½õ¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¡£¤³¤ì¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡£Âç¤²¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡£ÌçÏÆÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù