Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で開催中の「Amazonプライム感謝祭」は本日23:59まで。まもなく終了ですが、買い忘れがないか今一度チェックを。

Amazonプライム感謝祭終了まで残り1時間となった現在、Nintendo Switchの容量拡張やスマホのデータ保存に最適な「EXCERIA microSDHC／microSDXCカード 128GB（KLMEA128G）」や、高い耐久性と携帯性を追求し持ち運びしやすい「EXCERIA PLUS ポータブルSSD 1TB（SSD-PKP1.0U3-B/N）」など、KIOXIA（キオクシア）のストレージメディアがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年10月19日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Nintendo Switch動作確認済みなのも◎。キオクシアのmicroSDカード各種が最大15％オフ

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G 1,280円 Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA256G 2,477円 Amazonで見る PR PR

キオクシアの日本製SDカードもお買い得！ ドライブレコーダーの録画やPCのバックアップ用にもおすすめ

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 日本製 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G 1,380円 Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ SDカード 256GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 日本製 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA256G 2,480円 Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ SDカード 128GB SDXC UHS-I対応 Class10 (転送速度50MB/s) 日本製 国内正規品 メーカー保証3年 KTHN-NW128G 1,880円 Amazonで見る PR PR

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ SDカード 256GB SDXC UHS-I対応 Class10 (転送速度50MB/s) 日本製 国内正規品 メーカー保証3年 KTHN-NW256G 3,680円 Amazonで見る PR PR

動画など大容量のデータ転送もサクサク！ 持ち運びに便利な「EXCERIA PLUS ポータブルSSD（1TB）」が15%オフ

キオクシア KIOXIA SSD 外付け 1TB USB3.2 Gen2 最大読出速度 1,050MB/秒 【 iPhone 15 / 15 Pro / PS4 / PS5 動作確認済み 】 国産3次元フラッシュメモリ搭載 耐衝撃 アルミ筐体 パスワード保護 EXCERIA PLUS ポータブル SSD-PKP1.0U3-B/N 13,980円 Amazonで見る PR PR

キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 480GB 2.5インチ 7mm SATA 国産BiCS FLASH TLC 搭載 3年保証 EXCERIA SSD-CK480S/N 【国内正規代理店品】 4,980円 Amazonで見る PR PR

キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込: 7,300MB/s) 国産BiCS FLASH TLC 搭載 国内正規代理店5年保証 EXCERIA PRO SSD-CK1.0N4P/N【国内正規代理店保証品】 13,980円 Amazonで見る PR PR

キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 3.0×4 国産BiCS FLASH TLC 搭載 国内正規代理店5年保証 EXCERIA G2 SSD-CK1.0N3G2/N 【国内正規代理店保証品】 10,780円 Amazonで見る PR PR

大切なデータも日本製でしっかり保存！ キオクシアのキャップ式USBフラッシュメモリ各種も最大29％オフ

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ USBフラッシュメモリ 128GB USB3.2 Gen1 日本製 国内サポート正規品 KLU301A128GL 1,980円 Amazonで見る PR PR

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KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ USBフラッシュメモリ 64GB USB2.0 日本製 国内サポート正規品 KLU202A064GW 980円 Amazonで見る PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

「Amazonプライム感謝祭」は、10月20日（日）23時59分まで開催中！

Source:「Amazonプライム感謝祭」