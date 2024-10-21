＜個人投資家の予想＞ 10月21日 06時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(1434) ＪＥＳＣＯ 東証スタンダード
(6101) ツガミ 東証プライム
(3793) ドリコム 東証グロース
(4929) アジュバン 東証スタンダード
(6981) 村田製 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2160) ジーエヌアイ 東証グロース
(5108) ブリヂストン 東証プライム
(5020) ＥＮＥＯＳ 東証プライム
(4183) 三井化学 東証プライム
(5021) コスモＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(1434) ＪＥＳＣＯ 東証スタンダード
(6101) ツガミ 東証プライム
(3793) ドリコム 東証グロース
(4929) アジュバン 東証スタンダード
(6981) 村田製 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2160) ジーエヌアイ 東証グロース
(5108) ブリヂストン 東証プライム
(5020) ＥＮＥＯＳ 東証プライム
(4183) 三井化学 東証プライム
(5021) コスモＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS