■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(1434) ＪＥＳＣＯ　　 東証スタンダード
(6101) ツガミ　　　　 東証プライム
(3793) ドリコム　　　 東証グロース
(4929) アジュバン　　 東証スタンダード
(6981) 村田製　　　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2160) ジーエヌアイ　 東証グロース
(5108) ブリヂストン　 東証プライム
(5020) ＥＮＥＯＳ　　 東証プライム
(4183) 三井化学　　　 東証プライム
(5021) コスモＨＤ　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS