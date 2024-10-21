＜個人投資家の予想＞ 10月21日 06時 ＜個人投資家の予想＞ 10月21日 06時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(1434) ＪＥＳＣＯ 東証スタンダード

(6101) ツガミ 東証プライム

(3793) ドリコム 東証グロース

(4929) アジュバン 東証スタンダード

(6981) 村田製 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(2160) ジーエヌアイ 東証グロース

(5108) ブリヂストン 東証プライム

(5020) ＥＮＥＯＳ 東証プライム

(4183) 三井化学 東証プライム

(5021) コスモＨＤ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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