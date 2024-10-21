ÆâÂ¡Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡©¿Íµ¤´Ú¹ñ¥Á¥¢¡¢¾×·âÅª¤Ê¶ËºÙ¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÅ£ÉÕ¤±¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥¤¡¦¥À¥Ø¤ÎÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥À¥Ø¡¢¡ÈÈó¸½¼ÂÅª¡É¤ÊÈ´·²¥Ü¥Ç¥£
¥¤¡¦¥À¥Ø¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Ç¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥à¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ç¼ª¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÉÕ¤±¤¿¥¤¡¦¥À¥Ø¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤«¤é¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤ÊºÙ¤µ¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ëÈþµÓ¤âÆ²¡¹¤È¸«¤»¤Ä¤±¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤ªÉ±ÍÍ¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥À¥Ø¤Ë¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¥¤¡¦¥À¥Ø¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯8·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164cm¡£2019Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°1¤ÎÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£