²áµî¤òÁÛ¤¦¿Í¡¢¸½ºß¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¿Í¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¿Í¡Ä£³¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Î»þ´Ö´¶³Ð
²áµî¤ò²ù¤ä¤ó¤À¤ê¡¢Ìµ·×²è¤Çº¤¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¤Íè¤ò¶²¤ì¤¿¤ê¡£²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤È¤¤¤Ã¤¿¡È»þ¡É¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡È»þ¡É¤¬¤â¤¿¤é¤¹´¶³Ð¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»þ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï£³¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Î»þ´Ö´¶³Ð¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¬¤Á¤Ç¤¹¤«¡© Â¾¤Î¿Í¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¸å²ù¤Ç¤¹¤«¡©
º£¤«¤é½½Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡ÖÃæÂ¼¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤è¤ê½½ºÐ¤Û¤ÉÇ¯Ä¹¤ÎÃËÀ¤ÎÊý¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÅöÆü¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤¸¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤Ë¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¸¤Ã¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢¤¢¤Á¤é¤Î¿ÊÏ©¤òÁª¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¸å²ù¤Ç¤¹¤«¤Ã¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÃËÀ¤Ï¤Ò¤É¤¯¤Ä¤é¤½¤¦¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤Î»þ¤Ï¤¸¤á¤Æ¸å²ù¤È¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿Í¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±¶ì¤·¤¯¤Æ¤â²áµî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶ì¤·¤ß¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸å²ù¤Î¶ì¤·¤µ¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤Î¶ì¤·¤ß¤ò»ä¤¬¥¹¥Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï¸å²ù¤Ç¶ì¤·¤à·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤À¤Ã¤Æ¸å²ù¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÁÛÁü¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤é¤·¤¤´¶¾ð¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¤³¤Î»þ¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸å²ù¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æµ¤¤Å¤¡¢¤¤¤¯¤é¤«¶²¤í¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤¹¤é¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¡¢º£¤ËËäË×¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Ì¤Íè¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¿Í¡£²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¡£»þ¤Î´¶¤¸Êý¤â¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤â¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î»þ¡¢»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
£³¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Î»þ´Ö´¶³Ð
Àº¿À²Ê°å¤ÎÌÚÂ¼ÉÒ»á¤Ï¡¢¡Ø»þ´Ö¤È¼«¸Ê¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡¢1982Ç¯¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¿Í¡¹¤Î¿´Åª¤Ê»þ´Ö´¶³Ð¤ò£³¤Ä¤Ë¤ï¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥ó¥Æ¡¦¥Õ¥§¥¹¥È¥¥¥à¡Êº×¤ÎÁ°¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥È¥é¡¦¥Õ¥§¥¹¥È¥¥¥à¡Êº×¤ÎºÇÃæ¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦¥Õ¥§¥¹¥È¥¥¥à¡Êº×¤Î¸å¡Ë¡×¤Î£³¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Æ¡¦¥Õ¥§¥¹¥È¥¥¥à¡Êº×¤ÎÁ°¡Ë¡×¤ÏÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤Î¿Í¤Î»þ´Ö´¶³Ð¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦¥Õ¥§¥¹¥È¥¥¥à¡Êº×¤Î¸å¡Ë¡×¤ÏÝµÉÂ¤Î¿Í¤Î»þ´Ö´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¿ÀÉÂÍý¤È»þ´Ö´¶³Ð¤Î´Ø·¸¤¬ÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¤Î¼ø¶È¤Ç¡Ê»ä¤ÏÂç³Ø¶µ°÷¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¤³¤Î£³¤Ä¤Î»þ´Ö´¶³Ð¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬²áµî¤äÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶¤¸Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ´Ö´¶³Ð¤¬°ã¤¦¤³¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Î·¹¸þÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼»á¤Ë¤è¤ë¡Öº×¤ÎÁ°¡×¡Öº×¤ÎºÇÃæ¡×¡Öº×¤Î¸å¡×¤Î£³¤Ä¤ÎÊ¬Îà¤ò±çÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»þ´Ö´¶³Ð¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¹¥È¡¦¥Õ¥§¥¹¥È¥¥¥à¡Êº×¤Î¸å¡Ë
¡Öº×¤Î¸å¡×´¶³Ð¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸å²ù¤ËÆü¾ïÅª¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Ê¤É¿ÊÏ©¤ò¤á¤°¤ë¸å²ù¤Ê¤É¤â¿´¤ËÂç¤¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤â¡Ö¤¢¤Á¤é¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È²ù¤ä¤à¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë½Ð¤ë¾ì¹ç¡¢²áµî¤ÏÈþ¤·¤¤¤â¤Î¡¢¤è¤¤â¤Î¤È¤µ¤ì¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¹¥¤¡£Æ±Áë²ñ¤¬³Ú¤·¤¤¡£»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤ò¤¢¤ì¤³¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥é¥¹¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃæ³Ø»þÂå¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¹â¹»»þÂå¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Âç³ØÀ¸¤Ï»ä¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤ÏËèÇ¯°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿¿Í¤¬»ý¤Ä´¶³Ð¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë²áµî¤ò²û¤«¤·¤à¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¶Ã¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¤Ø¤ÎÆ´ØÝ¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ÏÉ¬¤º¤·¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
19ºÐ¤Î³ØÀ¸¤¬¡ÖÀÎ¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²áµî¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢50ºÐ¼êÁ°¤Î»ä¤Ë¤Ï²áµî¤ò²û¤«¤·¤àµ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤«ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¡Ö¤¢¤Îº¢¡×¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ê¤à¤·¤í¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ë¡¢»ä¤Ï¼ã¤¤³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¡Ö»×¤¤½ÐÏÃ¡×¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Æ¡¦¥Õ¥§¥¹¥È¥¥¥à¡Êº×¤ÎÁ°¡Ë
¡Öº×¤ÎÁ°¡×´¶³Ð¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ï¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë½Ð¤ë¾ì¹ç¡¢Ì¤Íè¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¡Öº×¤ÎÁ°¡×´¶³Ð¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È¤è¤¤¤³¤È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦³ÚÅ·Åª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤Î¤Ê¤«¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤âÊò¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤ÇÂà¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¼ã¤¤º¢¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿¿¤óÃæ¤ò¥ï¡¼¥×¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¶ÛÄ¥¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤¬¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤«¤â¤¬ÉÝ¤¤¡£Ì¤Íè¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤Ç¤¹¤¯¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤Î¡Öº×¤ÎÁ°¡×´¶³Ð¤Ç¤ª¤ª¤à¤ÍËþÂ¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤ªº×¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Öº£¡×¤Î²á¤´¤·Êý¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º×¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ï±Ê±ó¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¡Öº£¡×¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡Öº£¡×¤âµý¼õ¤¹¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥È¥é¡¦¥Õ¥§¥¹¥È¥¥¥à¡Êº×¤ÎºÇÃæ¡Ë
¡Öº×¤ÎºÇÃæ¡×¤Î´¶³Ð¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢º£¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¿¤Ë¤Ä¤±Ìµ·×²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿È¶á¤Ê¿Í¤Î¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤ÆÑëÆá¤Îº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²áµî¤â¤Ê¤¯È÷¤¨¤ë¤Ù¤Ì¤Íè¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÑëÆáÅª¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬£³Ç¯´Ö¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï10Âå¸åÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£²áµî¤«¤é¤âÌ¤Íè¤«¤é¤âÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¡¢»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÏÆä¤Î¤è¤¦¤Ë´ñÌ¯¤Ë»þ¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤¬¼Ò²ñÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«¸Ê¤¬¼Ò²ñ´Ø·¸¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð»þ´Ö´¶³Ð¤âÊø²õ¤·¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î»ä¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ÎÊø²õ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤é¤Ê¤ê¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê»þ´Ö¼´¤Î¤Ê¤«¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÅª¤Ê»þ´Ö¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦º£¡¢¤½¤ÎÑëÆá¤·¤«¤Ê¤¤º£¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤º£¡¢º£¤¬²áµî¤Ë¤â¤Ê¤é¤ºÌ¤Íè¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤æ¤«¤ºº£¤Î¼¡¤Ë¤âº£¤·¤«¤³¤Ê¤¤´¶³Ð¤ò¡¢»ä¤Ï¤È¤¤É¤»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢»ä¤ÏÄ¹¤é¤¯°ÍÂ¸¾É¤Î²óÉü²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²óÉü²áÄø¤Ç¤Ï¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ä²áµî¤Ï¡¢¶²¤ì¤äÅÜ¤ê¤äÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶ì¤·¤ß¤ò¼êÊü¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¤«¤é¤Î²óÉü»Ù±ç»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¥À¥ë¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡ÊJust for Today¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Öº£Æü°ìÆü¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥À¥ë¥¯¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¡Ä¡Ä¤¹¤Ç¤Ë²á¤®µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤²áµî¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢º£¤³¤³¤Ç¡¢º£Æü°ìÆü¤ò¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥À¥ë¥¯»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼ÊÔ¡¢2010¡Ø¡ÖJUST¡¡FOR¡¡TODAY¡Êº£Æü°ìÆü¡Ë¡×·¡Ù
°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëÆâÅª¶¦ÄÌÀ
¼«Ê¬¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¤¯¤ë»þ´Ö´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤¦»þ´Ö¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î»þ´Ö´¶³Ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·×²èÀ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Öº×¤ÎºÇÃæ¡×¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢²áµî¤ò²ù¤ä¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Öº×¤Î¸å¡×¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÈà¤é¤Î¸ÀÆ°¤¬¤¤¤¯¤é¤«Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êª»ö¤Î¸«¤¨Êý¤ä´¶¤¸Êý¤Ï¿ïÊ¬¤È°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤È¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿»þ´Ö´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤ÎÊª»ö¤Î¸«¤¨Êý¡¢´¶¤¸Êý¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¤³¦¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤ÈÂ¾¼ÔÍý²ò¤¬Æ±»þ¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°ã¤¤¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢µÕÀâÅª¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ÎÆâÅª¶¦ÄÌÀ¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ë¤Ï»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤âÂ¾¼Ô¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¸«ÃÎ¤é¤ÌÂ¾¼Ô¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢±ó¤¯¤ÎÃ¯¤«¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï»ä¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¿´¤òÊú¤¨¤Æ¡¢°ì²ó¸Â¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¯¤é¤«´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¡Ö¹¬Ê¡¤Ê²ÈÄí¡×¤È¡ÖÉÔ¹¬¤Ê²ÈÄí¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤