È¬Â¼ÎÝ¡¡³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÄË¤Ç£²»î¹çÏ¢Â³·ç¾ì¤â¡Ä»Ø´ø´±¤Ï·Ú½ý¶¯Ä´
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë·Á¤Ç¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤ËÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×½ªÈ×¤Ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÄË¤òÈ¯¾É¡££±£·Æü¤Î¥µ¥ó¥ºÀï¤ËÂ³¤¡¢£±£¸Æü¤Î¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥ºÀï¤â·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ï¡ÖÈ¬Â¼¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÄË¤ß¤Î¤¿¤á¡¢¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÉÔ²÷´¶¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢È¬Â¼¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤Î»î¹ç¤ÇÇÔ¤ì¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥×¥ì¡¼¤»¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉÔ²÷´¶¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ°Â¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌçÊüÁ÷¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥á¥Ê¥ß¥ó»á¤Ï¡Ö¡Ê£Ê¡¦£Ê¡¦¡Ë¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢È¬Â¼¤¬¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î°ãÏÂ´¶¤Î¤»¤¤¤Ç³«ËëÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï·Ú½ý¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤Î¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥¦¥ë¥Ö¥º¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿È¬Â¼¤À¤¬¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤ë¤«¡£