¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È7ÁÈ¤¬¡ÈÂ¨¶½¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¡É¤ËÄ©¤à¡¡¹â¶¶³¤¿Í¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÌµÃã¿¶¤ê¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Û
¡¡¡Ø¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥Èpresents¡¡¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024¡Ù¡ÊKOC¡¿TBS·Ï¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È7ÁÈ¤¬¤¤ç¤¦21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø³«±é¤Þ¤Ç30ÉÃ¡ªTHE ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡Á¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÂç½¸¹çSP¡Á¡Ù¡Ê¸å11»þ59Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£·è¾¡¤«¤é¤ï¤º¤«2Æü¸å¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥È»Õ¤¿¤Á¤¬¡¢Â¨¶½¥³¥ó¥È¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÂç¸ç¤ÎÌµÃã¿¶¤ê¤Ë±þ¤¨¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¤È¶¦¤Ë¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¹â¶¶³¤¿Í
¡¡¡ØTHE ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡Ù¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥³¥ó¥È¤Î¤ªÂê¤Ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬30ÉÃ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤òºî¤Ã¤ÆÈäÏª¤¹¤ëÄ¶Â¨¶½¥Í¥¿ÈÖÁÈ¡£4·î¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢½é¤Î1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡Ø¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥Èpresents¡¡¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È7ÁÈ¤¬½¸·ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿·è¾¡¤Î¤ï¤º¤«2Æü¸å¡£º£ÅÙ¤Ï¡ÈÂ¨¶½¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¡É¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡²¦¼Ô¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¤Ï4°Ì¤À¤Ã¤¿¤äÃÄ¤È¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡£¤ªÂê¡ÖÁ´°÷¥¢¥Û¡ªÂçÆìÄ·¤Ó¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£Âç¸ç¤Î¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÁß¤¯¤È¤³¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢Ãç´Ö³ä¤ì¤¬ËÖÈ¯¡Ê!?¡Ë¡£King & Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¡£KOC²¦¼Ô¡Ê¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡Ë¤Îµ®½Å¤Ê½é¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¡ª¡×¤È¶Ã¤¯»öÂÖ¤Ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¾ïÏ¢¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¤ÈÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢·ÝÎò5Ç¯ÌÜ¤Îcacao¡£¤³¤ÎÆü¤¬¤Û¤Ü½éÍí¤ß¤È¤¤¤¦5¿Í¤À¤¬¡¢cacao¤Î¹â¶¶¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¸°¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·è¾¡¤Î2Æü¸å¤Ç¤Þ¤ÀÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡ØKOC¡Ù3°Ì¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¤È¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢´ÑµÒ¤ÎÇú¾Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¿³ºº°÷¥²¥¹¥È¤Î¹â¶¶¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤Âç¸ç¤ÎÌµÃã¿¶¤ê¤¬¡£¤ªÂê¡Ö±öÂÐ±þ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°®¼ê²ñ¤Ç¾Ð¤«¤·¤¿¤¤¥ä¥Ä¤é¡×¤Ç¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¤È¶¦¤ËÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
MC¡§Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë
¿³ºº°÷¥²¥¹¥È¡§°æ¸ý°½»Ò¡¢ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ
·Ý¿Í¡§cacao¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¡¢¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç¡¢
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¢¤äÃÄ¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º
¡¡¡ØTHE ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡Ù¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥³¥ó¥È¤Î¤ªÂê¤Ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬30ÉÃ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤òºî¤Ã¤ÆÈäÏª¤¹¤ëÄ¶Â¨¶½¥Í¥¿ÈÖÁÈ¡£4·î¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢½é¤Î1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡Ø¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥Èpresents¡¡¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È7ÁÈ¤¬½¸·ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿·è¾¡¤Î¤ï¤º¤«2Æü¸å¡£º£ÅÙ¤Ï¡ÈÂ¨¶½¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¡É¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡²¦¼Ô¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¤Ï4°Ì¤À¤Ã¤¿¤äÃÄ¤È¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡£¤ªÂê¡ÖÁ´°÷¥¢¥Û¡ªÂçÆìÄ·¤Ó¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£Âç¸ç¤Î¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÁß¤¯¤È¤³¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢Ãç´Ö³ä¤ì¤¬ËÖÈ¯¡Ê!?¡Ë¡£King & Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¡£KOC²¦¼Ô¡Ê¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡Ë¤Îµ®½Å¤Ê½é¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¡ª¡×¤È¶Ã¤¯»öÂÖ¤Ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¾ïÏ¢¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¤ÈÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢·ÝÎò5Ç¯ÌÜ¤Îcacao¡£¤³¤ÎÆü¤¬¤Û¤Ü½éÍí¤ß¤È¤¤¤¦5¿Í¤À¤¬¡¢cacao¤Î¹â¶¶¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¸°¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·è¾¡¤Î2Æü¸å¤Ç¤Þ¤ÀÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡ØKOC¡Ù3°Ì¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¤È¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢´ÑµÒ¤ÎÇú¾Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¿³ºº°÷¥²¥¹¥È¤Î¹â¶¶¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤Âç¸ç¤ÎÌµÃã¿¶¤ê¤¬¡£¤ªÂê¡Ö±öÂÐ±þ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°®¼ê²ñ¤Ç¾Ð¤«¤·¤¿¤¤¥ä¥Ä¤é¡×¤Ç¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¤È¶¦¤ËÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
MC¡§Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë
¿³ºº°÷¥²¥¹¥È¡§°æ¸ý°½»Ò¡¢ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ
·Ý¿Í¡§cacao¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¡¢¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç¡¢
¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¢¤äÃÄ¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º