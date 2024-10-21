◇２１日（月）

▲韓英外相戦略対話（１１：３０）

▲プロ野球韓国シリーズ開幕

◇２２日（火）

▲閣議（１０：００）

◇２３日（水）

▲半導体大展（ＳＥＤＥＸ　２０２４）開幕（１０：００、ソウル・ＣＯＥＸ）

▲崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官と李昌𨉷（イ・チャンヨン）韓国銀行総裁、２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議出席（米ワシントン、〜２４日）

◇２４日（木）

▲ＳＫハイニックス、７〜９月期業績発表

▲ＬＧ電子、７〜９月期業績発表

▲現代自動車、７〜９月期業績発表

◇２５日（金）

▲起亜、７〜９月期業績発表

◇２６日（土）

▲特になし

◇２７日（日）

▲特になし
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