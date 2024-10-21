◇２１日（月）



▲韓英外相戦略対話（１１：３０）



▲プロ野球韓国シリーズ開幕



◇２２日（火）



▲閣議（１０：００）



◇２３日（水）



▲半導体大展（ＳＥＤＥＸ ２０２４）開幕（１０：００、ソウル・ＣＯＥＸ）



▲崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官と李昌𨉷（イ・チャンヨン）韓国銀行総裁、２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議出席（米ワシントン、〜２４日）



◇２４日（木）



▲ＳＫハイニックス、７〜９月期業績発表



▲ＬＧ電子、７〜９月期業績発表



▲現代自動車、７〜９月期業績発表



◇２５日（金）



▲起亜、７〜９月期業績発表



◇２６日（土）



▲特になし



◇２７日（日）



▲特になし

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