韓国の主な週間日程（２１〜２７日）
◇２１日（月）
▲韓英外相戦略対話（１１：３０）
▲プロ野球韓国シリーズ開幕
◇２２日（火）
▲閣議（１０：００）
◇２３日（水）
▲半導体大展（ＳＥＤＥＸ ２０２４）開幕（１０：００、ソウル・ＣＯＥＸ）
▲崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官と李昌𨉷（イ・チャンヨン）韓国銀行総裁、２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議出席（米ワシントン、〜２４日）
◇２４日（木）
▲ＳＫハイニックス、７〜９月期業績発表
▲ＬＧ電子、７〜９月期業績発表
▲現代自動車、７〜９月期業績発表
◇２５日（金）
▲起亜、７〜９月期業績発表
◇２６日（土）
▲特になし
◇２７日（日）
▲特になし
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲韓英外相戦略対話（１１：３０）
▲プロ野球韓国シリーズ開幕
◇２２日（火）
▲閣議（１０：００）
◇２３日（水）
▲半導体大展（ＳＥＤＥＸ ２０２４）開幕（１０：００、ソウル・ＣＯＥＸ）
▲崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官と李昌𨉷（イ・チャンヨン）韓国銀行総裁、２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議出席（米ワシントン、〜２４日）
◇２４日（木）
▲ＳＫハイニックス、７〜９月期業績発表
▲ＬＧ電子、７〜９月期業績発表
▲現代自動車、７〜９月期業績発表
◇２５日（金）
▲起亜、７〜９月期業績発表
◇２６日（土）
▲特になし
◇２７日（日）
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