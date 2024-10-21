バルセロナvsセビージャ スタメン発表
[10.20 ラ・リーガ第10節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 10 アンス・ファティ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 D. Kochen
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[セビージャ]
先発
GK 13 エルヤン・ニーラン
DF 3 アドリア・ペドロサ
DF 22 ロイク・バデ
DF 23 マルコン
DF 32 ホセ・アンヘル・カルモナ
MF 6 ネマニャ・グデリ
MF 11 ドディ・ルケバキオ
MF 14 ペケ・フェルナンデス
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 21 チデラ・エジュケ
FW 7 アイザック・ロメロ
控え
GK 1 アルバロ・フェルナンデス
GK 31 アルベルト フローレス
DF 4 キケ・サラス
DF 15 ゴンサロ・モンティエル
DF 16 ヘスス・ナバス
DF 19 バレンティン・バルコ
MF 10 スソ
MF 12 アルベール・サンビ・ロコンガ
MF 20 ジブリル・ソウ
MF 26 フアンル
MF 27 S. Idumbo
FW 9 ケレチ・イヘアナチョ
監督
ガルシア・ピミエンタ
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 10 アンス・ファティ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 D. Kochen
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[セビージャ]
先発
GK 13 エルヤン・ニーラン
DF 3 アドリア・ペドロサ
DF 22 ロイク・バデ
DF 23 マルコン
DF 32 ホセ・アンヘル・カルモナ
MF 6 ネマニャ・グデリ
MF 11 ドディ・ルケバキオ
MF 14 ペケ・フェルナンデス
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 21 チデラ・エジュケ
FW 7 アイザック・ロメロ
控え
GK 1 アルバロ・フェルナンデス
GK 31 アルベルト フローレス
DF 4 キケ・サラス
DF 15 ゴンサロ・モンティエル
DF 16 ヘスス・ナバス
DF 19 バレンティン・バルコ
MF 10 スソ
MF 12 アルベール・サンビ・ロコンガ
MF 20 ジブリル・ソウ
MF 26 フアンル
MF 27 S. Idumbo
FW 9 ケレチ・イヘアナチョ
監督
ガルシア・ピミエンタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります