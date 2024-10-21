[10.20 ラ・リーガ第10節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 イニャキ・ペーニャ

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

MF 8 ペドリ

MF 10 アンス・ファティ

MF 11 ラフィーニャ

MF 17 マルク・カサド

MF 19 ラミネ・ヤマル

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 D. Kochen

DF 32 エクトル・フォルト

DF 35 ジェラール・マルティン

DF 36 セルジ・ドミンゲス

MF 6 ガビ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[セビージャ]

先発

GK 13 エルヤン・ニーラン

DF 3 アドリア・ペドロサ

DF 22 ロイク・バデ

DF 23 マルコン

DF 32 ホセ・アンヘル・カルモナ

MF 6 ネマニャ・グデリ

MF 11 ドディ・ルケバキオ

MF 14 ペケ・フェルナンデス

MF 18 ルシアン・アグメ

MF 21 チデラ・エジュケ

FW 7 アイザック・ロメロ

控え

GK 1 アルバロ・フェルナンデス

GK 31 アルベルト フローレス

DF 4 キケ・サラス

DF 15 ゴンサロ・モンティエル

DF 16 ヘスス・ナバス

DF 19 バレンティン・バルコ

MF 10 スソ

MF 12 アルベール・サンビ・ロコンガ

MF 20 ジブリル・ソウ

MF 26 フアンル

MF 27 S. Idumbo

FW 9 ケレチ・イヘアナチョ

監督

ガルシア・ピミエンタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります