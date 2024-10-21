[10.20 セリエA第8節](オリンピコ)

※27:45開始

<出場メンバー>

[ローマ]

先発

GK 99 ミレ・スビラール

DF 3 アンヘリーニョ

DF 5 エバン・エンディカ

DF 23 ジャンルカ・マンチーニ

MF 4 ブライアン・クリスタンテ

MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ

MF 17 クアディオ・コネ

MF 19 ゼキ・チェリク

MF 21 パウロ・ディバラ

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

FW 11 アルテム・ドフビク

控え

GK 89 R. Bellucci

GK 98 マシュー・ライアン

DF 12 サウード・アブドゥルハミド

DF 15 マッツ・フンメルス

DF 22 マリオ・エルモソ

DF 26 サミュエル・ダール

DF 66 Buba Sangaré

MF 16 レアンドロ・パレデス

MF 28 エンゾ・ル・フェー

MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ

MF 61 ニッコロ・ピジッリ

FW 14 エルドル・ショムロドフ

FW 18 マティアス・スーレ

監督

イバン・ユリッチ

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

MF 36 マッテオ・ダルミアン

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 2 デンゼル・ダンフリース

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 Y. Bisseck

DF 42 T. Palacios

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 52 T. Berenbruch

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 11 ホアキン・コレア

FW 99 メフディ・タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります