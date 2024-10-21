ローマvsインテル スタメン発表
[10.20 セリエA第8節](オリンピコ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 3 アンヘリーニョ
DF 5 エバン・エンディカ
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
MF 4 ブライアン・クリスタンテ
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 17 クアディオ・コネ
MF 19 ゼキ・チェリク
MF 21 パウロ・ディバラ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 11 アルテム・ドフビク
控え
GK 89 R. Bellucci
GK 98 マシュー・ライアン
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 22 マリオ・エルモソ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 66 Buba Sangaré
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
FW 18 マティアス・スーレ
監督
イバン・ユリッチ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
DF 42 T. Palacios
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 52 T. Berenbruch
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※27:45開始
<出場メンバー>
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 3 アンヘリーニョ
DF 5 エバン・エンディカ
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
MF 4 ブライアン・クリスタンテ
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 17 クアディオ・コネ
MF 19 ゼキ・チェリク
MF 21 パウロ・ディバラ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 11 アルテム・ドフビク
GK 89 R. Bellucci
GK 98 マシュー・ライアン
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 22 マリオ・エルモソ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 66 Buba Sangaré
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
FW 18 マティアス・スーレ
監督
イバン・ユリッチ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
DF 42 T. Palacios
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 52 T. Berenbruch
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります