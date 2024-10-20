リバプールvsチェルシー スタメン発表
[10.20 プレミアリーグ第8節](アンフィールド)
※24:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 80 タイラー モートン
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
監督
アルネ・スロット
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 24 リース・ジェームズ
DF 27 マロ ギュスト
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 19 ジェイドン・サンチョ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 5 ブノワ・バディアシル
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 40 レナト・ベイガ
FW 7 ペドロ・ネト
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
エンツォ マレスカ
※24:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 80 タイラー モートン
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
監督
アルネ・スロット
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 24 リース・ジェームズ
DF 27 マロ ギュスト
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 19 ジェイドン・サンチョ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 5 ブノワ・バディアシル
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 40 レナト・ベイガ
FW 7 ペドロ・ネト
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
エンツォ マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります