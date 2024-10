ZEROBASEONE

第5世代K-POPボーイズグループ「ZEROBASEONE(ゼロベースワン)」がスキンケアブランド「ビフェスタ」の新キャンペーンアンバサダーに就任したことを記念して、10月21日0時00分よりビフェスタ公式 YouTube・X・Instagramで「ビフェスタ×ZEROBASEONEスペシャル動画」を公開した。また、11月1日からは「ビフェスタ×ZEROBASEONE オリジナルグッズが当たる!キャンペーン」を開始するほか、一部店舗で「ZEROBASEONE」メンバーの等身大パネルが順次登場する。

【写真・動画】「ビフェスタ×ZEROBASEONEスペシャル動画」

2024年秋、「クレンジングは大切なスキンケアのファーストステップである」という原点に立ち返り、新発売のクレンジングオイルやリニューアル発売の泡洗顔をはじめとしたラインアップでリニューアルした「ビフェスタ」は10月2日より、新キャンペーンアンバサダーとして、第5世代 K-POP ボーイズグループ「ZEROBASEONE」を起用している。

そして、「ZEROBASEONE」の新アンバサダー就任を記念して、10月21日よりビフェスタ公式 YouTube・X・Instagramで「ビフェスタ×ZEROBASEONE スペシャル動画」を公開。動画の中では、リニューアルしたビフェスタの象徴でもある「うる玉」を表現したフレームの中に、「ZEROBASEONE」のメンバーが様々な組み合わせで登場。商品を使ってポーズをしたり、カメラに向かって投げキッスをしたり、指や両手でハートマークやピースをしたりなどメンバーの自然体に近いポーズや表情が垣間見える動画となっている。

また11月1日からは、「ビフェスタ×ZEROBASEONE オリジナルグッズが当たる!キャンペーン」が開始。賞品には、「ZEROBASEONE」の集合フォトが印刷されたモバイルバッテリーや手書きメッセージ(プリント)入り ポストカード、証明写真風ステッカーに、非売品のA3店頭ボードなど、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを用意。さらに同日から、一部店舗で「ZEROBASEONE」メンバーの等身大パネルも設置される。

ZEROBASEONEプロフィール

グローバルボーイズグループデビュープロジェクト『BOYS PLANET』から誕生した第 5 世代 K-POP ボーイズグル ープ。SUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、ZHANG HAO、SEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、RICKY、KIM GYU VIN、PARK GUN WOOK、HAN YU JINのグローバルな9名で構成。昨年7月に韓国でリリースしたデビューアルバム「ZEROBASEONE The 1st Mini Album『YOUTH IN THE SHADE』」から 2 作連続ダブルミリオンセラーという K-POP アーティスト史上初の快挙を達成し、韓国のあらゆる授 賞式で新人賞を総なめに。2024年3月20日にJapan 1st Single『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューを果たすと、発売初週に海外アーティストの歴代デビューシングル最高売上枚数の記録を更新し、空前の大ヒットとなっている。8月26日に4th Mini Album「CINEMA PARADISE」を発売し、アルバムとタイトル曲「GOOD SO BAD」は各種国内チャートでも上位にあがるなど人気を証明した。また今秋からは日本を含む自身初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] 」もスタートする。