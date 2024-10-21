１９４５年：米軍政庁が警務部（１９４８年に国立警察に発展）創設



１９４６年：第１回警察の日



１９５０年：国軍機務司令部が「特務部隊」として発足



１９９４年：ソウル・聖水大橋が崩落し３２人死亡、１７人負傷



２００６年：韓米が有事作戦統制権の韓国軍への移管時期（２００９年１０月〜２０１２年３月）に合意 ※その後、移管時期は１５年１２月に延期、さらに２０年代までに再延期



２００９年：韓国・ベトナム首脳会談で両国の関係を「戦略的協力パートナー関係」に格上げすることで合意

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