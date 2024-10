【週刊ヤングマガジン 2024年47号】10月21日 発売価格:510円

週刊ヤングマガジン 2024年47号

本日10月21日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年47号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙・巻頭グラビアには、「ミスマガジン2019」グランプリの豊田ルナさんが登場。巻中は「ガガピエロ」最年少メンバー・杏仁みるさんによる初グラビア、巻末には「君とセレンディピティ」の天内はるさんによるグラビアが掲載される。

また、ヤンマガWebでは「ヤンマガアザーっす!」にて、3人のグラビアの未公開カットも公開されている。

【豊田ルナさん】【杏仁みるさん】【天内はるさん】

(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.

(C)前康輔/ヤンマガWeb

(C)西村康/ヤンマガWeb