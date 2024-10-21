「税金で買った本」作者とVTuber・白上フブキさんの対談が掲載！ 「週刊ヤングマガジン47号」本日発売
【週刊ヤングマガジン 2024年47号】
10月21日 発売
価格：510円
(C)2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.
10月21日 発売
価格：510円
講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年47号」を本日10月21日に発売する。価格は510円。
巻頭カラーには、単行本第13巻が11月16日に発売されることを記念して「税金で買った本」が登場。そこで作者・ずいの氏＆系山冏氏と大人気VTuber・白上フブキさんによるスペシャル対談が掲載される。
また単行本第1巻が11月6日に発売される「PEEP」が巻中カラーを飾るほか、2019年にアニメ化された「なんでここに先生が!?」の最終話も掲載される。
そのほか、2025年8月刊行予定の北米での新増刊「ヤングマガジンUSA(仮)」に向け、掲載作の募集がスタート。掲載作のなかで読者人気上位5作品は連載確約となり、英語版の単行本が刊行されるという。【税金で買った本】 【PEEP】 【なんでここに先生が!?】 【ヤンマガ北米増刊計画始動──新増刊「ヤングマガジンUSA(仮)」掲載作大募集！】
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