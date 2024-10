King Gnu、約1年ぶりの新曲「ねっこ」配信リリースにあわせ新アーティスト写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新アーティスト写真は犬と戯れるメンバーの自然体な姿を収めた一枚

King Gnuの約1年ぶりの新曲「ねっこ」が10月21日0時から配信がスタートし、あわせてメンバーの自然体な姿を収めた新アーティスト写真を公開した。犬と戯れるメンバーの自然体な姿を収めた一枚となっている。

新曲「ねっこ」は、日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』の主題歌として書き下ろされたミドル・バラード。10月20日のドラマ初回放送にて解禁されている。

なお、King Gnuは9月25日に、初の映像作品『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』を発売。その反響を受けて、10月4日より、2024年1月に開催された『King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」』東京ドーム公演のLIVE音源を配信している。また、10月4日には常田大希が2021年8月にSixTONESへ楽曲提供した「MASCARA」のセルフカバーもフルサイズで配信がスタートしている。

King Gnuはオフィシャルファンクラブ「CLUB GNU」の会員を対象としたツアー『KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION』の開催を発表しており、大阪、名古屋、福岡、東京、札幌と5都市のZeppを周り、ファイナル公演は2025年3月26日、27日に東京ガーデンシアターにて開催される。

リリース情報

2024.09.25 ON SALE

Blu-ray『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』

2024.10.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「MASCARA」セルフカバー

2024.10.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ねっこ」

番組情報

TBS 日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』

毎週日曜21:00~21:54

脚本:野木亜紀子

演出:塚原あゆ子、福田亮介、林 啓史、府川亮介

プロデュース:新井順子、松本明子

ライブ情報

KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION

[2025年]

02/12(水)大阪・Zepp Osaka Bayside

02/13(木)大阪・Zepp Osaka Bayside

02/19(水)愛知・Zepp Nagoya

02/20(木)愛知・Zepp Nagoya

02/25(火)福岡・Zepp Fukuoka

02/26(水)福岡・Zepp Fukuoka

03/03(月)東京・Zepp Haneda(TOKYO)

03/04(火)東京・Zepp Haneda(TOKYO)

03/12(水)北海道・Zepp Sapporo

03/13(木)北海道・Zepp Sapporo

03/26(水)東京・東京ガーデンシアター

03/27(木)東京・東京ガーデンシアター

日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/umininemuru_diamond_tbs/

King Gnu OFFICIAL SITE

http://kinggnu.jp/