fhánaが、5thアルバム『The Look of Life』に収録されている「Spiral」のミュージックビデオを公開した。fhánaは、デビュー10周年を迎えた2023年、新事務所を立ち上げ、レーベルの移籍など新たな冒険の中でリリースしたEP『Beautiful Dreamer』を引っ提げた国内外でのライブツアーを開催するなど精力的に活動を続けてきた。

<fhána 5thアルバム 『The Look of Life』発売記念オンラインイベント>開催日時 2024.11.19(火) 19:00〜20:00(予定)配信 リミスタ YouTube Livehttps://www.youtube.com/channel/UCQ7QGT_v6Si-2-i0f9mbMBQ<『The Look of Life』(11/20発売)発売記念リリースイベント>日時 2024.11.20(水) 19:00〜START(集合時間:18:45)会場 タワーレコード池袋店 店内イベントスペース◆イベント内容ミニライブ&CDジャケットサイン会※ミニライブはどなたでもご観覧いただけますが、「整理番号付き入場券」をお持ちの方は、優先的に前方の観覧エリアにご案内いたします。◆対象店舗 タワーレコード池袋店

リリース情報



5thアルバム『The Look of Life』【発売日】2024.11.20(水)01. Introduction (life is coming back)作曲:kevin mitsunaga、佐藤純一 編曲:kevin mitsunaga02. Look of Life作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純一03. city dream city作詞:林 英樹 作曲:佐藤純一 編曲:kevin mitsunaga、佐藤純一04. Spiral作詞:towana、林 英樹 作曲:佐藤純一 編曲:kevin mitsunaga、佐藤純一05. 天使たちの歌作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純一06. Last Pages作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純一07. Turing作詞:林 英樹 作曲・編曲:kevin mitsunaga08. Runaway World作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純一09. Matching Error作詞:林 英樹 作曲・編曲:kevin mitsunaga10. 永遠という光作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純一11. 風になって作詞:towana 作曲・編曲:佐藤純一12. waltz for lily作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純一【商品形態】◼エムカード付き限定盤Type-A【品番】COZX-2136〜7【価格】税込:¥4,400収録全12曲のMusic Videoのダウンロードが可能なエムカードを同梱◼BD付き限定盤Type-B【品番】COZX-2138〜9【価格】税込:¥7,7002023年10月にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されたfhána 10th Anniversary SPECIAL LIVE “There Is The Light”公演の模様を収録したBlu-ray Discを同梱。◼通常盤【品番】COCX-42402【価格】税込:¥3,300