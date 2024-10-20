fhána、5thアルバム『The Look of Life』収録「Spiral」のMV公開
fhánaが、5thアルバム『The Look of Life』に収録されている「Spiral」のミュージックビデオを公開した。
fhánaは、デビュー10周年を迎えた2023年、新事務所を立ち上げ、レーベルの移籍など新たな冒険の中でリリースしたEP『Beautiful Dreamer』を引っ提げた国内外でのライブツアーを開催するなど精力的に活動を続けてきた。
さらに、11月19日(火)にリミスタのオンラインサイン会イベント、そして11月20日(水)にはタワーレコード池袋店にてリリース記念ミニライブイベントが開催される。
ライブ・イベント情報
開催日時 2024.11.19(火) 19:00〜20:00(予定)
配信 リミスタ YouTube Live
https://www.youtube.com/channel/UCQ7QGT_v6Si-2-i0f9mbMBQ
＜『The Look of Life』（11/20発売）発売記念リリースイベント＞
日時 2024.11.20(水) 19:00〜START（集合時間：18:45）
会場 タワーレコード池袋店 店内イベントスペース
◆イベント内容
ミニライブ＆CDジャケットサイン会
※ミニライブはどなたでもご観覧いただけますが、「整理番号付き入場券」をお持ちの方は、優先的に前方の観覧エリアにご案内いたします。
◆対象店舗 タワーレコード池袋店
リリース情報
【発売日】2024.11.20(水)
01. Introduction (life is coming back）
作曲：kevin mitsunaga、佐藤純一 編曲：kevin mitsunaga
02. Look of Life
作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一
03. city dream city
作詞：林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：kevin mitsunaga、佐藤純一
04. Spiral
作詞：towana、林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：kevin mitsunaga、佐藤純一
05. 天使たちの歌
作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一
06. Last Pages
作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一
07. Turing
作詞：林 英樹 作曲・編曲：kevin mitsunaga
08. Runaway World
作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一
09. Matching Error
作詞：林 英樹 作曲・編曲：kevin mitsunaga
10. 永遠という光
作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一
11. 風になって
作詞：towana 作曲・編曲：佐藤純一
12. waltz for lily
作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一
【商品形態】
◼エムカード付き限定盤Type-A
【品番】COZX-2136〜7
【価格】税込：￥4,400
収録全12曲のMusic Videoのダウンロードが可能なエムカードを同梱
◼BD付き限定盤Type-B
【品番】COZX-2138〜9
【価格】税込：￥7,700
2023年10月にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されたfhána 10th Anniversary SPECIAL LIVE “There Is The Light”公演の模様を収録したBlu-ray Discを同梱。
◼通常盤
【品番】COCX-42402
【価格】税込：￥3,300
ライブ・イベント情報
【日程】
2024.11.24(日) ＠梅田 CLUB QUATTRO
2024.12.1(日) ＠名古屋 ReNY limited
2025.1.13(月祝) ＠ヒューリックホール東京(有楽町)
【チケット情報】
一般発売中
https://eplus.jp/fhana/
関連リンク