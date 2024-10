ReoNaが、歌唱パートアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』シリーズの劇中アーティスト・神崎エルザとのツーマンライブ<神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”>を10月19日に開催した。さらに、ミニアルバム『ELZA2』のリリースが決定したことも発表。劇中アーティストと歌唱担当アーティストによる対バンライブで、5,000人規模の動員は史上最大級で、神崎エルザのパートでは、ReoNaによる歌唱中に劇中でそのキャラクターボイスを担当した日笠陽子がMCを担当。アンコールでは神崎エルザとReoNaによる掛け合いもあり、次元の枠を越えてのコラボレーションが成立した。デビュー以前からこの作品と共に歩み、成長してきたReoNaにしかできない、唯一無二のステージ演出となった。

神崎エルザ starring ReoNa 2nd Mini Album「ELZA2」



▲『ELZA』のイラストジャケット絵柄のビッグTシャツ ▲『ELZA』のイラストジャケット絵柄のビッグTシャツ

12月25日(水)発売予約:https://smu.lnk.to/ELZA2_PKG[形態]■完全生産限定盤(CD+Tシャツ) VVCL-2623/4 \5,800 (税込)・黒星紅白 描き下ろし『ELZA2』完全生産限定盤ジャケットイラスト仕様・『ELZA』絵柄ビッグTシャツ同梱(着丈約81cm×身幅約63cm×袖丈約25cm)・ボーナストラック収録CD収録内容 ※曲順・タイトルは変更の可能性あり1. Oh Unhappy Day2. Girls Don’t Cry作詞・作曲:ハヤシケイ(LIVE LAB.) 編曲:宮田 “レフティ” リョウBass:宮田 “レフティ” リョウ Drums:TETSUYUKI Guitar:サトウカツシロ(BREIMEN)3. TOXIC4. 革命5. ハレルヤ6. Game of Love作詞:ハヤシケイ(LIVE LAB.) 作曲:rui(fade) 編曲:ハヤシケイ(LIVE LAB.)Drums:比田井修 Bass:二村学 Piano:荒幡亮平 Guitar:高慶”CO-K”卓史7. YOUBonus Track:ALONE -Naked-■通常盤(CD) VVCL-2625 \2,500 (税込)・黒星紅白 描き下ろし『ELZA2』通常盤ジャケットイラスト仕様CD収録内容 ※曲順・タイトルは変更の可能性あり1. Oh Unhappy Day2. Girls Don’t Cry3. TOXIC4. 革命5. ハレルヤ6. Game of Love7. YOU