¥Ô¡¼¥³¤µ¤ó»àµî¡¡£³Ç¯Á°¤ËÇ§ÃÎ¾ÉÈ¯¾É¤·£²Ç¯Á°¤«¤é»ÜÀß¤ÇÀ¸³è¡¡¤ª¤¹¤®¤Ï¸½ºß¤â»ÜÀßÀ¸³è
¡¡ÁÐ»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤ª¤¹¤®¤È¥Ô¡¼¥³¡×¤Î·»¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Ô¡¼¥³¡ÊËÜÌ¾¡¦¿ù±º¹î¾¼¡á¤¹¤®¤¦¤é¡¦¤«¤Ä¤¢¤¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢£¹·î£³Æü¤ËÇÔ·ì¾É¤Ë¤è¤ëÂ¿Â¡´ïÉÔÁ´¤Î¤¿¤á¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££·£¹ºÐ¡£¤ª¤¹¤®¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ª¤¹¤®¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ô¡¼¥³¤µ¤ó¤Ï£¹·î£³Æü¤Ë»àµî¤·¡¢£¸Æü¤Ë¿ÈÆâ¤Î¤ß¤Ç²ÐÁò¡£º£·î£±£¹Æü¤Ë»Í½½¶åÆü¤ÎË¡Í×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ÆÇ¼¹ü¤µ¤ì¤¿¡££²£°£²£±Ç¯¤«¤éÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì»Ï¤á¡¢ºòÇ¯¤ËÀµ¼°¤Ë¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢£¶·î¤Ë»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤¹¤®¤âÆ±»þ´ü¤«¤éÇ§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¡£¥Ô¡¼¥³¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¡¢¸½ºß¤â»ÜÀß¤ÇÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¡¼¥³¤µ¤ó¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÉþ¾þ·ÏÀìÌç³Ø¹»¤ÎÌ¾Ìç¡¦Ê¸²½ÉþÁõÀìÌç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢Éþ¾þ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¡££±£¹£·£µÇ¯¤Ë¡¢Äï¤Ç±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î¤ª¤¹¤®¤È¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤¹¤®¤È¥Ô¡¼¥³¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£³¹³Ñ¤Î°ìÈÌ¿Í¤ÎÉþÁõ¤ò¿É¸ý¤ÇÈãÉ¾¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸·¤·¤¯¤â²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¸£¹Ç¯¤Ë¤Ïº¸ÌÜ¤ËÈéÉæ¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Å¦½Ð¤·¤¿¡£