µð¿Í¡¦ÂçÀª¡Öº£Æü¤ÏÄÁ¤·¤¯Â¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡¡3Ï¢Åê¤Ç´°Éõ¥ê¥ì¡¼Äù¤á¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¡¡µð¿Í1¡½0DeNA¡Ê2024Ç¯10·î20Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤Î¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤ÇÃ¥¤Ã¤¿1ÅÀ¤ò4Åê¼ê¤Î´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¼é¤êÀÚ¤ê¡¢³«Ëë3Ï¢ÇÔ¸å¤Ë2Ï¢¾¡¡£Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸1¾¡¤ò´Þ¤á¤Æ3¾¡3ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢µÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6Àï¤Ç¾¡¤Ä¤«°ú¤Ê¬¤±¤ì¤Ð4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡
¡¡4ÈÖ¼ê¤Ç9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¡Ê25¡Ë¤Ï£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£3Ï¢Åê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¾¯ÈèÏ«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÈè¤ì¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢CS¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤ÏÄÁ¤·¤¯Â¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡
¡¡21Æü¤ÎÂè6Àï¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð4Ï¢Åê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤¹¤·¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÁýÅÄÂç¡¡¡Ê¥Ð¥ó¥È½èÍý¤Ï¡ËÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£