Éâ¤¾å¤¬¤ë¹ëÂ®µå¡ª¡©3¥¤¥Ë¥ó¥°¸Ù¤®¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÅÄÃæÀµµÁ¤Î156¥¥í¡ÈËâµå¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡É¤¬ßÚÎö¤·¤¿½Ö´Ö¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²áµî1ÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
10·î14Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÂÐÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¡È²ó¸Ù¤®¡É¤ÎÅÐÈÄ¤Ç3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁ´ÎÏÅêµå¡£¼«Ëý¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤òºï¤¤¤ÀÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÅÄÃæÀµµÁ¤ÎÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤¬¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û156¥¥í¡ÈËâµå¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡É¤¬ßÚÎö¡ª
2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î5²óÉ½¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Î¹¶·â¡¢2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤ÎËÌ»³ÏË´ð¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæ¡£ÅÄÃæ¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¼çË¤¡¦4ÈÖ¤Î¥½¥È¤ËÂÐ¤·¡¢µ¤¸å¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤¤Ê¤ê¿¿¤óÃæ³°´ó¤ê¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ø¤È155¥¥í¤Î¹äÂ®µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¡£Â³¤¯2µåÌÜ¤Ï¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥½¥È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤Æ¥«¥¦¥ó¥È0-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¾¡Éé¤Î3µåÌÜ¤Ï³°´ó¤ê¹â¤á¡¢Äà¤êµå¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿156¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¥½¥È¤â»×¤ï¤º¼ê¤ò½Ð¤·¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£»î¹ç¤ÎÃæÈ×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÈÄ»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¡¢¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ¤ÏÂ³¤¯6²ó¤â»°¼ÔËÞÂà¤Ç¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¤µ¤é¤Ë²ó¤ò¸Ù¤¤¤Ç¤Î7²óÉ½¡¢¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î8ÈÖ¡¦Í§¿ùÆÆµ±¤ò¥µ¡¼¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤ªÌò¸æÌÈ¡£¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤ò»¦¤°¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤¬´ò¤·¤½¤¦¤Ë½Ð·Þ¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¤Þ¤º¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¤¥Ë¥ó¥°¸Ù¤®¤ò¸«»ö¤ËÁ´¤¦¤·¤¿ÅÄÃæ¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
10·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥º¡ª¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï°ã¤¦µ¯ÍÑË¡¡É¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆVTR¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£Ìîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¥·¡¼¥º¥ó¤È°ã¤Ã¤¿Àï¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â3¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê²ó¸Ù¤®¡Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ª¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤éÃÏµå°ì¼þ¤ä¤ï¡×¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÀï¤¦´é¤·¤Æ¤ë ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¤Þ¤¸¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Öº£Æü¤ÎÅÄÃæÅê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤Ïºî¤Ã¤¿¾Ð´é¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤Ç°ú¤¤Ä¤Ã¤¿´é¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ³Ð¸ç¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿ÃË¤Î´é¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç²áµî°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¤°¤é¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¤â¤ó¤Ê¤é¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤ä¤¬¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ÌÜ¤¬¥®¥é¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡¢µ´µ¤Ç÷¤ëÅê¤²¤Ã¤×¤ê¡£ËÜÅöº£Æü¤ÎÅÄÃæÁª¼êÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Öº£Æü¤ÎÀµµÁ¥Þ¥¸¤Ç¹û¤ì¤¿¡×¡Öº£Æü¤ÎÅÄÃæÀµµÁ¤Ï»¦¤·²°¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜ¤ò¤·¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡Ø¥Ð¥º¡ª¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Ù¡Ë