¡ÚÌµÎÁ¡Û¡Ö¤À¤ì¤Ç¤âÊú¤±¤ë¥¥ß¤¬¹¥¤¡×Âè45ÏÃ¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¡©¡×¤¬¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¸ø³«¡ª ¥¢¥¬¥ï¤µ¤ó¤é¤·¤¤Åú¤¨
10·î20Æü ÌµÎÁ¸ø³«
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï10·î20Æü¡¢ÉðÅÄ¥¹ー¥Ñー»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤À¤ì¤Ç¤âÊú¤±¤ë¥¥ß¤¬¹¥¤¡×Âè45ÏÃ¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¡©¡×¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Âè45ÏÃ¤Ç¤Ï¥¢¥¬¥ï¤Ë¡Ö¥´¥Èー¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¦¥¢¥¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¬¥ï¤Ï¼Â¤Ë¡É¤é¤·¤¤¡É²óÅú¤Ç¥¢¥¥È¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª10·î20Æü¸½ºß¡¢¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¤ÏÂè44ÏÃ¡Ö¥¢¥¥È¤¯¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¡¢µÚ¤ÓºÇ¿·ÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè47ÏÃ¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ä¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤Î¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè45ÏÃ¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¡©¡×¤Î¥Úー¥¸
Âè44ÏÃ¡Ö¥¢¥¥È¤¯¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè47ÏÃ¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ä¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤À¤ì¤Ç¤âÊú¤±¤ë¥¥ß¤¬¹¥¤¡Û
Æ¸Äç¹â¹»À¸¤Î¥´¥È¥¦¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹Âç¹¥¤¤Ê¥®¥ã¥ë¡¦¥¢¥¬¥ï¤µ¤ó¡£¤¢¤ëÆü¤ÎÊü²Ý¸å¡¢Èà½÷¤¬Æ±µéÀ¸¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¨¡¨¡¡£
(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.