【第45話】10月20日 無料公開

講談社は10月20日、武田スーパー氏によるマンガ「だれでも抱けるキミが好き」第45話「好きな人じゃなきゃダメ?」の無料公開をヤンマガWebにて開始した。

第45話ではアガワに「ゴトーが好きなのか」と問うアキトだったが、アガワは実に”らしい”回答でアキトを翻弄する。なお10月20日現在、ヤンマガWebでは第44話「アキトくんはいつするの?」などの無料公開、及び最新話となる第47話「本当に…わからない?」の公開も行なわれている。

【無料公開中(一部)】

第45話「好きな人じゃなきゃダメ?」のページ

第44話「アキトくんはいつするの?」のページ

【最新話】

第47話「本当に…わからない?」のページ

【だれでも抱けるキミが好き】

童貞高校生のゴトウが好きになったのはセックス大好きなギャル・アガワさん。ある日の放課後、彼女が同級生とセックスしているところを見てしまって──。

