Êì¤ËÆý¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¿Æ¤Î»à¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ëÆü¡¹¡¿20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡Ê1¡Ë
Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ï¡ÖEÈ½Äê¡×¡£ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¤Ï¡Ä¡¿32ºÐ¤Ç½é´üÆý¤¬¤ó Á´Á³¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ê1¡Ë
»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï3¥ö·î¡£
ºÇ´ü¤Þ¤Ç²ÈÂ²3¿Í¤Ç²á¤´¤½¤¦--¡£
Âç¹¥¤¤ÊÊì¤¬Æý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¿Æ¤Î»à¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥¥¯¥Á¤µ¤ó¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë¹îÉþ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¤¬È¯³Ð¡£¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ò¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â½õ¤±¤¿¤¤¤È¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥óÀè¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍ¾Ì¿3¥ö·î¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥¥¯¥ÁÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¥¥¯¥Á¡¿¡Ø20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡Ù