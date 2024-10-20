マジョルカvsラージョ スタメン発表
[10.20 ラ・リーガ第10節](ソン・モイス)
※21:00開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 16 バレリー・フェルナンデス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
監督
ハゴバ・アラサテ
[ラージョ]
先発
GK 13 アウグスト・バタージャ
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 16 アブドゥル・ムーミン
DF 20 イバン・バジウ
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
MF 15 ジェラール・グンバウ
MF 17 ウナイ・ロペス
MF 18 アルバロ・ガルシア
MF 19 ホルヘ・デ・フルトス
FW 7 イシ
FW 14 セルヒオ・カメージョ
控え
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 5 アリダネ・エルナンデス
MF 4 Pedro Díaz
MF 6 パテ・シス
MF 8 オスカル・トレホ
MF 10 ハメス・ロドリゲス
MF 11 ランディ・エンテカ
MF 23 オスカル・バレンティン
FW 9 ラウール・デ・トマス
FW 12 セルジ・グアルディオラ
FW 21 アドリアン・エンバルバ
監督
イニゴ・ペレス
※21:00開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 17 サイル・ラリン
GK 13 レオ・ロマン
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 16 バレリー・フェルナンデス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
監督
ハゴバ・アラサテ
[ラージョ]
先発
GK 13 アウグスト・バタージャ
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 16 アブドゥル・ムーミン
DF 20 イバン・バジウ
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
MF 15 ジェラール・グンバウ
MF 17 ウナイ・ロペス
MF 18 アルバロ・ガルシア
MF 19 ホルヘ・デ・フルトス
FW 7 イシ
FW 14 セルヒオ・カメージョ
控え
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 5 アリダネ・エルナンデス
MF 4 Pedro Díaz
MF 6 パテ・シス
MF 8 オスカル・トレホ
MF 10 ハメス・ロドリゲス
MF 11 ランディ・エンテカ
MF 23 オスカル・バレンティン
FW 9 ラウール・デ・トマス
FW 12 セルジ・グアルディオラ
FW 21 アドリアン・エンバルバ
監督
イニゴ・ペレス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります