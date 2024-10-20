[10.20 ラ・リーガ第10節](ソン・モイス)

※21:00開始

<出場メンバー>

[マジョルカ]

先発

GK 1 ドミニク・グレイフ

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 23 パブロ・マフェオ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

MF 27 ロベルト・ナバーロ

FW 7 ベダト・ムリキ

FW 17 サイル・ラリン

控え

GK 13 レオ・ロマン

DF 2 マテウ・モレイ

DF 3 トニ・ラト

DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ

DF 16 バレリー・フェルナンデス

MF 5 オマール・マスカレル

MF 14 ダニ・ロドリゲス

MF 18 アントニオ・サンチェス

MF 33 D. Luna

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 19 ハビエル・ジャブレス

FW 20 シキーニョ

監督

ハゴバ・アラサテ

[ラージョ]

先発

GK 13 アウグスト・バタージャ

DF 2 アンドレイ・ラティウ

DF 16 アブドゥル・ムーミン

DF 20 イバン・バジウ

DF 24 フロリアン・ルジューヌ

MF 15 ジェラール・グンバウ

MF 17 ウナイ・ロペス

MF 18 アルバロ・ガルシア

MF 19 ホルヘ・デ・フルトス

FW 7 イシ

FW 14 セルヒオ・カメージョ

控え

GK 1 ダニエル・カルデナス

DF 3 ペップ・チャバリア

DF 5 アリダネ・エルナンデス

MF 4 Pedro Díaz

MF 6 パテ・シス

MF 8 オスカル・トレホ

MF 10 ハメス・ロドリゲス

MF 11 ランディ・エンテカ

MF 23 オスカル・バレンティン

FW 9 ラウール・デ・トマス

FW 12 セルジ・グアルディオラ

FW 21 アドリアン・エンバルバ

監督

イニゴ・ペレス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります