Æ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©°ËÅì¶Ð»á¡Ö¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡À¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤¿°ËÅì¶Ð»á¡Ê62¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö110¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú°ËÅì¶Ð¡Û¡×¤ò¹¹¿·¡£ºå¿À¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Æ£Àîµå»ù»á¡Ê44¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅì»á¤Ïº£¤Îºå¿À¤ò¡Ö½½Ê¬Í¥¾¡¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖÅê¼êÎÏ¤âÊ¬¸ü¤¯¡¢¼é¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤¬¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àî»á¤âº£µ¨¤Þ¤ÇµåÃÄËÜÉôÉÕ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ËÅì»á¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÆ£Àî¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ïº£¤Î¤¤¤¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤Î¿§¤ò¾¯¤·¤º¤Äº®¤¼¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²þ³×¤è¤ê¤â²¬ÅÄÌîµå¤Î·Ñ¾µ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡