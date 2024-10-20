Travis Japan、最新アルバムの全形態ジャケ写と収録曲を発表。先行配信曲「Crazy Crazy」MVのプレミア公開決定も
Travis Japanが、12月4日にリリースする2ndアルバム『VIIsual』（読み：ビジュアル）の初回T盤、初回J盤、通常盤、FC限定盤の4形態全てのジャケット写真収録曲を発表した。
◆Travis Japan MV / ジャケット画像
今作は、それぞれ強い個性を持つ7人がTravis Japanとしてグループになっている奇跡を“Visualizeする（思い描かせる）”のと同時に、音楽というアプローチでも7人の個性をVisualizeできるように、と込めているとのこと。その想いに合わせるように、ジャケット写真もそれぞれの形態ごとに様々なTravis Japanを見ることができる。
10月21日には「Crazy Crazy」「Fly Higher」を先行配信、さらには「Crazy Crazy」のミュージックビデオが21日18時にYouTubeプレミア公開されることも決定した。
同じく10月21日にはTBS系『CDTV ライブ! ライブ!』に出演が決定しており、「Crazy Crazy」を初披露するため、こちらもチェックして欲しい。
リリース情報
2024年10月21日 配信（アルバム『VIIsual』より先行配信）
Apple Music Pre-add（プリアド）、Spotify Pre-save（プリセーブ）実施中
https://travisjapan.lnk.to/ccfh
◆2nd ALBUM『VIIsual』
2024年12月4日（水）※配信リリースも同日
https://TravisJapan.lnk.to/VIIsualCD
［形態］
●FC限定盤（2CD+1Blu-ray＋1グッズ / 2CD+1DVD＋1グッズ）
仕様：ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレット＋グッズ（アクリルミラー）
・FC限定盤（2CD＋Blu-ray＋グッズ）PROJ-1930 / \5,480（税込）
・FC限定盤（2CD＋DVD＋グッズ）PROJ-1931 / \4,980（税込）
・収録内容
Disc1（CD）：「T.G.I. Friday Night」「Sweetest Tune」「Crazy Crazy」「Fly Higher」「Staying with you」他、計13曲収録
Disc2（CD）：豪華特典音源
Disc3（Blu-ray / DVD）：豪華特典映像
●初回T盤（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）
仕様：三方背ケース＋デジパック＋ブックレット
・初回T盤（CD＋Blu-ray）UPCC-9006 / \4,480（税込）
・初回T盤（CD＋DVD）UPCC-9007 / \3,980（税込）
・収録内容
Disc1（CD）：「T.G.I. Friday Night」「Sweetest Tune」「Crazy Crazy」「Fly Higher」「Staying with you」他、計13曲収録
Disc2（Blu-ray / DVD）：豪華特典映像
●初回J盤（2CD）
仕様：三方背ケース＋デジパック＋ブックレット
・初回J盤（2CD）UPCC-9008/9/ \3,980（税込）
・収録内容
Disc1（CD）：「T.G.I. Friday Night」「Sweetest Tune」「Crazy Crazy」「Fly Higher」「Staying with you」他、計13曲収録
Disc2（CD）：豪華特典音源
●通常盤 初回プレス（1CD）※初回プレス生産分
仕様：三方背ケース＋ジュエルケース＋ブックレット
・通常盤 初回プレス生産限定（CD）UPCC-9010 / \3,300（税込）
・収録内容
Disc1（CD）：「T.G.I. Friday Night」「Sweetest Tune」「Crazy Crazy」「Fly Higher」「Staying with you」他、計13曲収録＋Bonus Track収録
［先着外付け特典］
・初回T盤（Blu-ray／DVD）共通／特典：クリアポスター（B4）
・初回J盤／特典：ステッカーシート（A6）
・通常盤（初回プレス分）／特典：トレーディングカード7種セット
・3形態同時購入特典／ミニポーチ
※3形態＝初回T盤（BD付またはDVD付のいずれか）＋初回J盤＋通常盤（初回プレス）
FC限定盤（Blu-ray／DVD）共通／特典：フォトカード（A6）
［初回封入特典］
・初回T盤（BD付／DVD付）／期間限定動画A視聴用シリアルコード
・初回J盤／期間限定動画B視聴用シリアルコード
・通常盤（初回プレス）／期間限定動画C視聴用シリアルコード
動画視聴期間：2024年12月3日（火）正午12:00〜2025年2月28日（金）18:00まで
［全形態Disc1（CD）］収録内容
01. Crazy Crazy
02. Golden Girl
03. Sweetest Tune
04. Fly Higher
05. BO$$Y
06. Rush
07. Whiskey and Tonic
08. T.G.I. Friday Night
09. HBD
10. Fireflies
11. Thrill
12. Staying with you
13. Underdogs
◆2nd ALBUMと同時配信リリース『VIIsual -Global Edition-』
世界へ向けたアルバムの全曲英語バージョン
2024年12月4日（水）配信
関連リンク
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