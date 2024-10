Travis Japanが、12月4日にリリースする2ndアルバム『VIIsual』(読み:ビジュアル)の初回T盤、初回J盤、通常盤、FC限定盤の4形態全てのジャケット写真収録曲を発表した。今作は、それぞれ強い個性を持つ7人がTravis Japanとしてグループになっている奇跡を“Visualizeする(思い描かせる)”のと同時に、音楽というアプローチでも7人の個性をVisualizeできるように、と込めているとのこと。その想いに合わせるように、ジャケット写真もそれぞれの形態ごとに様々なTravis Japanを見ることができる。

収録曲は、2024年3月にデジタルリリースした「T.G.I. Friday Night」、松田元太が出演して話題を呼んだテレビ朝日系ドラマ『東京タワー』の挿入歌「Sweetest Tune」をはじめ、10月1日よりスタートしたTVアニメ『多数欠』のOPテーマ「Fly Higher」、11月15日に全国公開された映画『矢野くんの普通の日々』の挿入歌「Staying with you」など全13曲を収録している。10月21日には「Crazy Crazy」「Fly Higher」を先行配信、さらには「Crazy Crazy」のミュージックビデオが21日18時にYouTubeプレミア公開されることも決定した。

リリース情報



◆「Crazy Crazy」/「Fly Higher」2024年10月21日 配信(アルバム『VIIsual』より先行配信)Apple Music Pre-add(プリアド)、Spotify Pre-save(プリセーブ)実施中https://travisjapan.lnk.to/ccfh◆2nd ALBUM『VIIsual』2024年12月4日(水)※配信リリースも同日https://TravisJapan.lnk.to/VIIsualCD[形態]●FC限定盤(2CD+1Blu-ray+1グッズ / 2CD+1DVD+1グッズ)仕様:ワンピースボックス+トールデジパック+ブックレット+グッズ(アクリルミラー)・FC限定盤(2CD+Blu-ray+グッズ)PROJ-1930 / \5,480(税込)・FC限定盤(2CD+DVD+グッズ)PROJ-1931 / \4,980(税込)・収録内容Disc1(CD):「T.G.I. Friday Night」「Sweetest Tune」「Crazy Crazy」「Fly Higher」「Staying with you」他、計13曲収録Disc2(CD):豪華特典音源Disc3(Blu-ray / DVD):豪華特典映像●初回T盤(1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD)仕様:三方背ケース+デジパック+ブックレット・初回T盤(CD+Blu-ray)UPCC-9006 / \4,480(税込)・初回T盤(CD+DVD)UPCC-9007 / \3,980(税込)・収録内容Disc1(CD):「T.G.I. Friday Night」「Sweetest Tune」「Crazy Crazy」「Fly Higher」「Staying with you」他、計13曲収録Disc2(Blu-ray / DVD):豪華特典映像●初回J盤(2CD)仕様:三方背ケース+デジパック+ブックレット・初回J盤(2CD)UPCC-9008/9/ \3,980(税込)・収録内容Disc1(CD):「T.G.I. Friday Night」「Sweetest Tune」「Crazy Crazy」「Fly Higher」「Staying with you」他、計13曲収録Disc2(CD):豪華特典音源●通常盤 初回プレス(1CD)※初回プレス生産分仕様:三方背ケース+ジュエルケース+ブックレット・通常盤 初回プレス生産限定(CD)UPCC-9010 / \3,300(税込)・収録内容Disc1(CD):「T.G.I. Friday Night」「Sweetest Tune」「Crazy Crazy」「Fly Higher」「Staying with you」他、計13曲収録+Bonus Track収録[先着外付け特典]・初回T盤(Blu-ray/DVD)共通/特典:クリアポスター(B4)・初回J盤/特典:ステッカーシート(A6)・通常盤(初回プレス分)/特典:トレーディングカード7種セット・3形態同時購入特典/ミニポーチ※3形態=初回T盤(BD付またはDVD付のいずれか)+初回J盤+通常盤(初回プレス)FC限定盤(Blu-ray/DVD)共通/特典:フォトカード(A6)[初回封入特典]・初回T盤(BD付/DVD付)/期間限定動画A視聴用シリアルコード・初回J盤/期間限定動画B視聴用シリアルコード・通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴用シリアルコード動画視聴期間:2024年12月3日(火)正午12:00〜2025年2月28日(金)18:00まで[全形態Disc1(CD)]収録内容01. Crazy Crazy02. Golden Girl03. Sweetest Tune04. Fly Higher05. BO$$Y06. Rush07. Whiskey and Tonic08. T.G.I. Friday Night09. HBD10. Fireflies11. Thrill12. Staying with you13. Underdogs◆2nd ALBUMと同時配信リリース『VIIsual -Global Edition-』世界へ向けたアルバムの全曲英語バージョン2024年12月4日(水)配信