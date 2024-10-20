LiSA¡¢¿·¶Ê¡ÖQUEEN¡×MUSiC CLiP¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤òÉ½¸½
LiSA¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖQUEEN¡×¤ÎMUSiC CLiP¤ò10·î20Æü20»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡LiSA Æ°²è
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù2nd season Âè1¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢10·î13Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1st season¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤¿FZMZ¡Ê¥è¥ß¡§¥Õ¥¡¥¾¥à¥º¡Ë¤«¤éºî»ì¤ËMAQUMA¡¢ºî¶Ê¤ÈÊÔ¶Ê¤ËHONNWAKA88¤¬»²²Ã¤·¡¢¡È¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢9·î14Æü¤«¤é´º¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ã¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô presents ¡ÖLiSA LiVE is Smile Always¡ÁCOCKTAiL PARTY¡Á¡×[SWEET&SOUR]¡äÁ´¸ø±é¤Ç¡ÖQUEEN¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖQUEEN¡×¤ÎMUSiC CLiP¤Ï°Ì´¤ÎÃæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Ç¡¢°Ì´¤Î½»¿Í¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤È¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëLiSA¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£·ã¤·¤¯Èþ¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Û¥é¡¼Í×ÁÇ¤äßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥·¡¼¥óÅù¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£LiSA¤¬¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤òÉ½¸½¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️´ÆÆÄ¡¦¥Þ¥¶¡¼¥Õ¥¡¥Ã»Ò ¥³¥á¥ó¥È
°Ì´¤ÎÃæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Ç¡¢
°Ì´¤Î½»¿Í¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¡¢¤½¤ì¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤ÉÁè¤¦LiSA¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ç±ÇÁü¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ã¤·¤¯Èþ¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥ïåºÎï¤ÊMV¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¤ÈLiSA¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¡ÖQUEEN¡×¤òLINE¥È¡¼¥¯BGM¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëBGM¤ËÀßÄê¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¡¢LINE¥È¡¼¥¯ÇØ·ÊÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ²èÁü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅÃæ¡£Æ±»þ¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡ÖQUEEN¡×¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç¼Ô¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾¤Ë¡ÖLiSAÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â10·î26Æü¤¬Äù¤áÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢MUSiC CLiP¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¼çÂê²Î¾ðÊó
¡ÖQUEEN¡×¢¨10·î13Æü¡ÊÆü¡Ë0»þÇÛ¿®³«»Ï
https://lisa.lnk.to/QUEEN
M1¡§¡ÖQUEEN¡×
M2¡§¡ÖQUEEN -Instrumental-¡×
M3¡§¡ÖQUEEN -TV ver.-¡×
ºî»ì¡§MAQUMA(FZMZ)
ºî¶Ê¡§HONNWAKA88(FZMZ) , LiSA
ÊÔ¶Ê¡§HONNWAKA88(FZMZ)
©¹ÅÍüºÚ¡¦ÉÔÆóÎÃ²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ÖQUEEN¡× LINE BGM¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦±þÊç´ü´Ö
2024Ç¯10·î13Æü¡ÊÆü¡Ë0:00¡Á2024Ç¯10·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
¡¦ÂÐ¾Ý³Ú¶Ê
10·î13¡ÊÆü¡ËÇÛ¿®¡ÖQUEEN¡×
https://lisa.lnk.to/QUEEN
¡¦ÆÃÅµ
±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¡ÖLINE¥È¡¼¥¯ÇØ·ÊÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ²èÁü¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦±þÊçÊýË¡
¡¡ØLINE¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØLINE MUSIC¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò³ÎÇ§
¢¡ÖQUEEN¡×¤òBGM¤ËÀßÄê
¡ã¥È¡¼¥¯BGM¡ä
LINE¤Î¡Ú¥È¡¼¥¯¡Û¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀßÄê¤·¤¿¤¤¥È¡¼¥¯¤òÁªÂò¤·¥á¥Ë¥å¡¼Æâ¡ÖBGM¡×¤«¤é³Ú¶Ê¤òÀßÄê¡£
¡Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëBGM¡Ï
LINE¤Î¡Ú¥Û¡¼¥à¡Û¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡ÎBGM¤òÀßÄê¡Ï¤ò¥¿¥Ã¥×¤·LINE MUSIC¤«¤é³Ú¶Ê¤òÀßÄê¡£
¢¨BGM¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Æ
¡Î¥È¡¼¥¯BGM¡Ï
https://guide.line.me/ja/chats-calls-notifications/chats/bgm-chats.html
¡Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëBGM¡Ï
https://guide.line.me/ja/account-and-settings/account-and-profile/bgm-profile.html
¢¨LINE¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëBGM¤ÏLINE MUSICÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤âÀßÄê²ÄÇ½¤À¤¬¡¢1¥ö·î°ÊÆâ¤Ë2²ó°Ê¾å¤ÎÀßÄê¤ä¡¢LINE MUSIC¥¢¥×¥ê¤Ç³Ú¶Ê¤ò31ÉÃ°Ê¾åºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤ÏLINE MUSIC¤Ø¤Î¥×¥é¥óÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£
£LINE¥È¡¼¥¯BGM¤â¤·¤¯¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëBGM¤ËÀßÄê¤·¤¿²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°Ê²¼±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤êÉ¬Í×»ö¹àÌÀµ¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¡£
¡Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡Ï
https://www.sonymusic.co.jp/event/104188
¢¡¾ÜºÙ¤ÏHP¤Ë¤Æ¡§https://www.lxixsxa.com
¿·¶Ê¡ÖQUEEN¡×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡ÖQUEEN¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾¤Ë¡ÖLiSAÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦±þÊç´ü´Ö
¡Á2024Ç¯10·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡¦±þÊçÊýË¡
➀¡ÖQUEEN¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡ÊÇÛ¿®URL¡§ https://lisa.lnk.to/QUEEN¡Ë
¢¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¹¤ë
£²¼µ¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¡¦É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤Æ±þÊç
https://www.sonymusic.co.jp/event/104237
¢¨¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Æ±þÊç
https://recochoku.jp/lapap/tokuteninfo/20005277/
¢¡¾ÜºÙ¤ÏHP¤Ë¤Æ¡§https://www.lxixsxa.com
¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
¡ãLiSA LiVE is Smile Always¡ÁCOCKTAiL PARTY¡Á¡ä
[SWEET&SOUR]
¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2024Ç¯
9·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë ¢¨SWEET
9·î15Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë ¢¨SOUR
9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè1Å¸¼¨´Û ¢¨SWEET
9·î22Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè1Å¸¼¨´Û ¢¨SOUR
9·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê ¢¨SWEET
9·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê ¢¨SOUR
10·î19Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê ¢¨SWEET
10·î20Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê ¢¨SOUR
11·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û ¢¨SWEET
11·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û ¢¨SOUR
11·î16Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê ¢¨SWEET
11·î17Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê ¢¨SOUR
11·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û ¢¨SWEET
12·î1Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û ¢¨SOUR
12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ ¢¨SWEET
12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ ¢¨SOUR
¢¨DAY1¤¬SWEET¡¦DAY2¤¬SOUR¤È¤Ê¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
»ØÄêÀÊ / ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ / ¼Ö°Ø»ÒÀÊ 11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤Ë¤Æ
https://l.lxixsxa.com/cocktailparty/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡LiSA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX (µìTwitter)
¢¡LiSA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡LiSA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë