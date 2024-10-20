Åç¸¶¾ë¤ÎÃÛ¾ë400Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ20Æü¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¡Ö¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨Èô¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½©À²¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Åç¸¶»Ô¡£¾å¶õ¤Ë»Ñ¤ò¤ß¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÈô¹Ô¥Áー¥à¡Ö¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤Ç¤¹¡£

Å¸¼¨Èô¹Ô¤ÏÅç¸¶¾ë¤ÎÃÛ¾ë400Ç¯¤ò½Ë¤¦µ­Ç°»ö¶È¤Ë¤¢¤ï¤»Åç¸¶È¾Åç¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ËÌ¶å½£¤«¤é¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤¬°ìÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈô¤ó¤À¤È¤³¤í¡×

Ê¡²¬¤«¤é¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡£²»¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¤É¤Á¤é¤«¤éÍè¤ë¤Î¤«¥­¥ç¥í¥­¥ç¥í¤·¤Ê¤¬¤é¡£Ãµ¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡×

¥¹¥âー¥¯¤òÉÁ¤­¤Ê¤¬¤é·«¤ê¹­¤²¤ë²ÚÎï¤Êµ»¤ËÂç¤­¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£