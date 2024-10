◆Travis Japan「VIIsual」全形態ジャケ写&共通収録曲解禁

【モデルプレス=2024/10/20】Travis Japanが、12月4日にリリースする2ndアルバム「VIIsual」(読み:ビジュアル)4形態全てのジャケット写真を公開。あわせて、全形態共通の収録曲も発表された。「VIIsual」は初回T盤、初回J盤、通常盤、FC限定盤の4形態。今回のアルバムは、それぞれ強い個性を持つ7人が、Travis Japanとしてグループになっている奇跡をVisualizeする(思い描かせる)のと同時に、音楽というアプローチでも7人の個性をVisualizeできるようにと込めてるだけあって、ジャケット写真もそれぞれの形態ごとに様々なTravis Japanを見ることができる。

◆「VIIsual」全形態Disc1(CD)13曲

収録曲は、今年の3月にデジタルリリースをした「T.G.I. Friday Night」、松田元太が出演して話題を呼んだテレビ朝日系ドラマ「東京タワー」の挿入歌「Sweetest Tune」をはじめ、川島如恵留が声優に初挑戦しシーズン2が10月1日よりスタートするTVアニメ「多数欠」OPテーマ「Fly Higher」、中村海人が出演する11月15日より全国ロードショーとなっている映画「矢野くんの普通の日々」の挿入歌「Staying with you」など全13曲を収録。なお、全形態に共通するDISC1の収録曲も発表されている。(modelpress編集部)01. Crazy Crazy02. Golden Girl03. Sweetest Tune04. Fly Higher05. BO$$Y06. Rush07. Whiskey and Tonic08. T.G.I. Friday Night09. HBD10. Fireflies11. Thrill12. Staying with you13. Underdogs【Not Sponsored 記事】