¡Úµð¿Í¡Û¼é¤êÀÚ¤Ã¤ÆµÕ²¦¼ê¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÌÀÆü¤ËÉ¬¤º¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹ ¡×
¢¡£²£°£²£´¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè£µÀï¡¡µð¿Í£±¡½£°£Ä£å£Î£Á¡Ê£²£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿£Ã£ÓºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ë£³Ï¢ÇÔ¤·¤¿µð¿Í¤¬Ï¢¾¡¡££±¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤Æ£³¾¡£³ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢µÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£±£°¾¡¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤Ï£·²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²£¶°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬£µ²ó¤Ë¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ßÀèÀ©ÅÀ¡£¤½¤Î£±ÅÀ¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤È·ø¤¤¼éÈ÷¤Ç¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Úµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡½£±¡½£°¤Ç¾¡Íø
¡ÖËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¤â¤¦¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÌÀÆüÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½Ãæ»³¤¬¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó
¡Ö¤½¤ì¤¬Ìîµå¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½ÌçÏÆ¤äÁýÅÄÂç¤¬¹¥¥×¥ì¡¼¤Ç¼é¤ê¾¡¤Ã¤¿
¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Î£²¤Ä¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½ÂçÀª¤¬£³Ï¢Åê¡¢ÌÀÆü¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï
¡Ö¤¤¤äÌÀÆü¤â¤Í¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤±¤É¤â¡¢ÁíÎÏÀï¤Ç¡£Áê¼ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÁíÎÏÀï¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½£³¾¡£³ÇÔ¤ÇµÕ²¦¼ê
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÌÀÆü¤Í¡¢¾¡¤Ã¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½»³ºê°Ë¿¥¤¬Ç´¤ê¤Ê¤¬¤é
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¡½Ãæ»³¤¬¼ì·®ÂÇ
¡ÖËÜÅö¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤ó¤ÊÅö¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤È£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤ë¤±¤É½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Í¡×
¡½¹¥¼éÈ÷¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿
¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¤Í¡£¤³¤Î¾¡¤ÁÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÌÀÆü¤ËÉ¬¤º¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½ÌÀÆü¤ÏÁíÎÏÀï¤ÇÃæ£³Æü¤Î¿ûÌî¤â¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡
¡Ö¤¤¤ä¡ÊÃæ£²Æü¤Î¡Ë¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£ÁíÎÏÀï¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½Ã¯¤«¤Î¥ß¥¹¤òÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¾¡¤Ä
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±¸Ä¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾Úµò¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Í¡¢¤¢¤·¤¿¾¡¤Ä¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×