Travis Japan、2ndアルバム『VIIsual』の全形態ジャケット写真と収録曲を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■10月21日18時に先行配信曲「Crazy Crazy」MVがYouTubeプレミア公開決定

Travis Japanの12月4日にリリースされる2ndアルバム『VIIsual』(読み:ビジュアル)の初回T盤、初回J盤、通常盤、FC限定盤の4形態全てのジャケット写真と、全形態共通の収録曲が発表された。

今回のアルバムは、それぞれ強い個性を持つ7人が、Travis Japanとしてグループになっている奇跡をVisualizeする(思い描かせる)のと同時に、音楽というアプローチでも7人の個性をVisualizeできるようにという思いが込められている。ジャケット写真もそれぞれの形態ごとに様々なTravis Japanを見ることができる。

収録曲は、今年の3月にデジタルリリースをした「T.G.I. Friday Night」、松田元太が出演したテレビ朝日系ドラマ『東京タワー』の挿入歌「Sweetest Tune」、川島如恵留が声優に初挑戦したアニメ『多数欠』OPテーマ「Fly Higher」、中村海人が出演する11月15日より全国公開される映画『矢野くんの普通の日々』の挿入歌「Staying with you」など全13曲を収録。

また10月21日には「Crazy Crazy」「Fly Higher」の先行配信が開始され、「Crazy Crazy」のMVが10月21日18時にYouTubeプレミア公開されることも発表された。

そして同じく10月21日放送のTBS系『CDTVライブ!ライブ!』に出演が決定しており「Crazy Crazy」を初披露することも発表された。

リリース情報

2024.10.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Crazy Crazy」

2024.10.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Fly Higher」

2024.12.04 ON SALE

ALBUM『VIIsual』

2024.12.04 ON SALE

DIGITAL ALBUM『VIIsual -Global Edition-』

<ALBUM『VIIsual』CD収録曲>※全形態共通

1.Crazy Crazy

2.Golden Girl

3.Sweetest Tune

4.Fly Higher

5.BO$$Y

6.Rush

7.Whiskey and Tonic

8.T.G.I. Friday Night

9.HBD

10.Fireflies

11.Thrill

12.Staying with you

13.Underdogs

『VIIsual』スペシャルサイト

https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/VIIsual/

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/