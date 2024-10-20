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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年10月17日（木） 0:00 〜 2024年10月20日（日） 23:59まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。

現在、後方スピーカー不要で立体的な音が楽しめる、ソニーの「サウンドバー HT-S100F」や球状デザインで省スペース性にも優れ、インテリアにもマッチするアクティブスピーカー「Creative Pebble」など、自宅で高音質を楽しむためのアイテムがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年10月20日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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後方スピーカー不要で立体的な音が楽しめる、ソニーの「サウンドバー HT-S100F」が16％オフ！

ソニー(SONY) サウンドバー HT-S100F 【100W/ハイパワー/フロントサラウンドサウンド/テレビ用/HDMIケーブル付属/Bluetooth対応】 12,627円 （16％オフ） Amazonで購入する PR PR

FUNLOGY SOUND3（スピーカー/サウンドバー）【VGP2023受賞 / 2.1ch / 総合80W / Bluetooth対応/ワイヤレス/テレビ用/スマホ/ホームシアター/光デジタル AUX ケーブル付属/日本ブランド】 9,980円 Amazonで見る PR PR

サンワダイレクト サウンドバー 幅45cm 20W Bluetooth/有線 3.5mm / microSD・USBメモリ 充電式 パッシブラジエーター搭載 PCスピーカー 400-SP092 3,980円 Amazonで見る PR PR

小鳥のさえずりのような繊細な音から大迫力の重低音まで幅広い音域をカバーできる、RATOMのサウンドバーが33％オフとお買い得！

[RATOM]【重低音強化型ver2】 サウンドバー テレビ スピーカー ホームシアター 120W・2.2ch 20,800円 Amazonで見る PR PR

Sonos サウンドバー テレビ用 Ray レイ WiFi Apple Air Play 2対応 テレビ スピーカー 圧倒的なサウンドを体験 RAYG1JP1BLK ブラック 559 x 95 x 71 mm(幅 x 奥行き x 高さ) 19,727円 （45％オフ） Amazonで見る PR PR

Philips(フィリップス) サウンドバー テレビ用 Bluetooth5.4搭載 スピーカー 120Wハイパワー Soundbar Dolby Digital plus DTS Digital リモコン付属 PC対応 ゲーム スピーカー テレビ/パソコン/スマホ HDMI TAB5109 29,800円 Amazonで見る PR PR

ハイセンス 2.1ch サウンドバー スピーカー HS2000N サブウーファー内蔵 Bluetooth/HDMI/ARC対応 2024年モデル ブラック 15,273円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

球状デザインで省スペース性にも優れ、インテリアにもマッチするアクティブスピーカー「Creative Pebble」がお得に購入できるチャンス！

Creative Pebble ブラック 音声入力は3.5mm ピンプラグ接続 電源はUSB端子接続 低音用 パッシブラジエーター搭載 出力4.4W アクティブ スピーカー SP-PBL-BK 1,980円 Amazonで見る PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

「Amazonプライム感謝祭」は、10月20日（日）23時59分まで開催中！

Source:「Amazonプライム感謝祭」