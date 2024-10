「大事な選択をする時はすぐに決断せず、まず一晩寝てから考えた方がいい」というアドバイスを聞いたことがある人は多いはず。実際に、デューク大学の研究チームが発表した新たな論文では、「一晩寝てから決断した方がすぐに決断するよりも合理的な選択ができる」という結果が示されました。First impressions or good endings? Preferences depend on when you ask.

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fxge0001638Yet Another Reason Why You Should Sleep on it Before Making an Important Decision | Duke Todayhttps://today.duke.edu/2024/09/science-of-first-impressions'Sleeping on it' is the best way to make a rational decision - Earth.comhttps://www.earth.com/news/sleeping-on-it-is-the-best-way-to-make-a-rational-decision/研究当時はデューク大学の博士課程に在籍しており、記事作成時点ではペンシルベニア大学の博士研究員を務めているアリッサ・シンクレア博士の研究チームは、「第一印象でパッと決断した方がいいのか、それとも一晩寝てから決断した方がいいのか?」という疑問について調べました。オンラインで行われた一連の実験では、「架空のガレージセールに出品するために、最も入っている物の価値が高い箱を選ぶ」というタスクが被験者に与えられました。各箱に入っているアイテムは、ほとんどが価値の低い「古い目覚まし時計」「鉢植えの植物」といったものでしたが、中には「すてきなランプ」「テディベア」といった価値が高いアイテムもありました。箱の中には上から順にアイテムが詰められており、価値の高いアイテムが上の方に入っている箱もあれば、真ん中付近や下の方に入っている箱もあったとのこと。被験者には選んだ箱の合計価値に基づいて現金報酬が与えられたため、最も価値が高い箱を選ぶための動機がありました。ここで重要なのが、「各箱に入っている20個のアイテムの合計価値はどれも一緒」だったという点です。つまり、被験者には知らされていなかったものの、結局はどの箱を選んでも受け取れる報酬額は同じだったというわけです。与えられた複数の箱を開けた被験者に対し、すぐにガレージセールに出品する箱を選ぶように求めた場合、箱の内容全体ではなく「最初に出会ったいくつかのアイテムの価値」に基づいて判断する傾向がみられました。どの箱を選んでも報酬総額は変わらないのにもかかわらず、上の方に価値の高いアイテムが詰まっていた箱を選びやすかったと報告されています。シンクレア氏は、「人々は第一印象に強く引っ張られることがわかりました」と述べています。また、被験者は最初の方に価値の高いアイテムが入っていた箱を過大評価する傾向があり、実際よりも約10%価値が高いと推定していました。一方、一晩寝てから出品する箱を選択するように求められた被験者は、価値の高いアイテムが上の方に入っていた箱と下の方に入っていた箱を同様に評価し、第一印象に引っ張られて選択することがなくなりました。シンクレア氏は、「彼らはより合理的な選択をしました。最初・真ん中・最後に貴重品のクラスターがある箱を等しく好んだのです」と述べています。今回の研究結果は、「車や家など高額な買い物をする時」「就職先を選ぶ時」「誰かとデートするかどうか決める時」などの重要な決断をする際は、一晩寝てから考えた方が合理的な選択ができることを示唆しています。論文の共著者でデューク大学の精神医学・行動科学准教授を務めるアリソン・アドコック氏は、「ある経験が終わると、私たちの脳はそれを記憶の中でまとめて、より良い選択ができるようにします。そして、この巧妙なトリックは一晩で起こるのです」と述べました。