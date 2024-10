7人組グループ・Travis Japanの2ndアルバム『VIIsual(読み:ビジュアル)』(12月4日リリース)の初回T盤、初回J盤、通常盤、FC限定盤の4形態全てのジャケット写真と、全形態共通の収録曲が発表された。それぞれ強い個性を持つ7人が、Travis Japanとしてグループになっている奇跡をVisualizeする(思い描かせる)と同時に、音楽というアプローチでも7人の個性をVisualizeできるようにと思いを込め、タイトルに“VII”(7)というローマ数字を起用している。

形態は、初回T盤、初回J盤、通常盤、FC限定盤の4形態となる。初回T盤、初回J盤、FC限定盤には特典DISCが付随し、それぞれに特典映像や、特典音源など、形態ごとに異なった豪華特典コンテンツが付く。さらに、FC限定盤には、オリジナルデザインのグッズが封入される予定となっている。通常盤はボーナストラック付きで、初回プレスではスペシャルクリアスリーブ仕様となる。収録曲は、3月にデジタルリリースをした「T.G.I. Friday Night」、松田元太が出演して話題を呼んだテレビ朝日系ドラマ『東京タワー』の挿入歌「Sweetest Tune」をはじめ、川島如恵留が声優に初挑戦し、シーズン2が10月1日よりスタートするTVアニメ『多数欠』OPテーマ「Fly Higher」、中村海人が出演する映画『矢野くんの普通の日々』(11月15日公開)の挿入歌「Staying with you」など全13曲となる。また、あす21日には「Crazy Crazy」「Fly Higher」を先行配信。「Crazy Crazy」のミュージックビデオが21日午後6時にYouTubeプレミア公開されることも決定した。■全形態共通の収録曲01. Crazy Crazy02. Golden Girl03. Sweetest Tune04. Fly Higher05. BO$$Y06. Rush07. Whiskey and Tonic08. T.G.I. Friday Night09. HBD10. Fireflies11. Thrill12. Staying with you13. Underdogs