É×¤¬ÆÍÁ³Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö´í¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¡¡¶«¤Ð¤ì¤¿ºÊ¤Î¼ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï...»Ò°é¤ÆÃæ¤Îà¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥Èá¤Ë¾×·âÁö¤ë
Âç»´»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿......¡£
¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥â¥Î¤òÅÉ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ò°é¤Æ¥Þ¥Þ¤ÎÅê¹Æ¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯10·î14Æü¡¢Âçºåºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤æ¤¦¡Ê¡÷mnayyyg¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉ×¤¬¤¹¤´¤¤Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ø´í¤Ê¤¤¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é²¿»ö¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¬¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥ï¥»¥ê¥óÅÉ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¿www¡×
¥Ð¥¿¡¼¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¡¢¥ï¥»¥ê¥ó¤ò......¡ª¡©
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¡£¤æ¤¦¤µ¤ó¤ÏÒì¤¤È¶¦¤Ë¡¢2¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤¦¤Í......¡£
¡ÖÌ¼¤Ë²¿¤«µ¯¤¤¿¤Î¤«¤È...¡×
17Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦¤æ¤¦¤µ¤ó¡£¸½ºß°éµÙÃæ¤Ç¡¢6¤«·î¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÆü¡¢É×¤¬¡Ö´í¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò°®¤ê¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤ëÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¤À¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤Ë²¿¤«µ¯¤¤¿¤Î¤«¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¡ª¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¥Ó¥¯¥Ã¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥®¥ê¥®¥ê¥»¡¼¥Õ¤Ç¥Ñ¥ó¤Ë¤ÏÅÉ¤é¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¡Ê¤æ¤¦¤µ¤ó¡Ë
¥ï¥»¥ê¥ó¤ò¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤ê¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦"½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È"¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤æ¤¦¤µ¤ó¤Ï
¡Ö°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥ï¥»¥ê¥ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÉáÃÊ²¹¸ü¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤É×¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ø´í¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤À¤³¤È¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ä¤ó¤È»×¤ï¤ºÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿w¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ï¥»¥ê¥ó¥Ñ¥ó¤ÏÀäÂÐ¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£"´í¤Ê¤¤"¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Ð¥¿¡¼¤È¥ï¥»¥ê¥ó¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤ë¡½¡½¤æ¤¦¤µ¤ó¤ò½±¤Ã¤¿¾×·â¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï7Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê18ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡Á¡×
¡Ö¤³¤ìÀè½µ¤ä¤ê¤«¤±¤¿¤ï¡£¡£Ãç´Ö¤¤¤¿¡×
¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¥Ê¥¤¥¹¡¡¥ï¥»¥ê¥óÌ£¤Î¥Ñ¥ó¤Ï¤¤Ã¤ÈÉÔÌ£¤¤...¡×
¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¾Ð¤Ã¤¿www¡×
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Ï¤³¤Î¥ï¥»¥ê¥ó¤È»õËá¤Ê´´Ö°ã¤¨¤ÆÂç»´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡ÖÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í......¡×
¡Ö¤¹¤°»È¤¨¤ëÍÍ¤Ë¥Ù¥Ó¡¼¥ï¥»¥ê¥ó¤¬¤Ä¤¯¤¨¤Î¤¦¤¨¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢w¡×
»×¤Ã¤¿¤è¤ê"¤¢¤ë¤¢¤ë"¤Ê¤Î¤«......¡©
³§¤µ¤ó¤â¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£