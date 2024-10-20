¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎÁ°¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¿·¾Â´õ¶õ¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÈ¯É½¡¡º£Ç¯6·î¤ËÂ´¶È
¡¡¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤ÎÁ°¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢6·î¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤Ó¥Ï¥í¥×¥í¤òÂ´¶È¤·¤¿¿·¾Â´õ¶õ¡Ê25¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¸å¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾Â¤Ï¹õÈ±¥í¥ó¥°¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö³§ÍÍ¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£10·î20Æü¤Ç25ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¿·¾Â¤ÏÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ï°úÂà¡£¤·¤«¤·Ìó5¥«·î¤Ö¤ê¤Î¡ÖÉü³è¡×¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤½¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤¤½¤Á¤ã¤ó¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤Þ¤¿»Ñ¤¬¸«¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£