¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¾×·âàÇÔÁÊá¤ÇÈ³¶â½èÊ¬¡Ö¸Î°Õ¤Ë¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¼ýÆþ¤òµ¶¤Ã¤ÆÊó¹ð¡×¡á±ÑÊóÆ»
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡Ê£Ã£Á£Ó¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¡Ê£Æ£Æ£Ð¡Ëµ¬Â§°ãÈ¿¤Ç²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Õ£Å£Æ£Á¡Ë¤«¤é²Ê¤»¤é¤ì¤¿£µ£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£¸£±£²£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢£Õ£Å£Æ£Á¤Î¥¯¥é¥ÖºâÌ³´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬²¼¤·¤¿·èÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¡¢£Ã£Á£Ó¤ËÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¶¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÇÔÁÊ¤ò¾ÜÊó¡£¡ÖÆ±È½·è¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤¬²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎºâÌ³µ¬Â§¤Ë¡Ø¸Î°Õ¤Ë¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¡Ù¼ýÆþ¤òµ¶¤Ã¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬º£¸å£²£µÇ¯´Ö¡¢Êü±Ç¸¢¤Î°ìÉô¤òÇäµÑ¤¹¤ë·ÀÌó¤Î·Ð°Þ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Õ£Å£Æ£Á¤Ï¡ØÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÀµ³Î¤Ç¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö´Ö¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë»Ù½Ð¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¬Â§¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°¤«¤é¤ÎÊü±Ç¸¢¼ýÆþ¤Î£²£µ¡ó¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£²£°£²£²Ç¯¤ËÁí³Û£¶²¯£¶£·£µ£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£°£¸£´²¯£´£¸£·£²Ëü±ß¡ËÁêÅö¤Î·ÀÌó¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡££Õ£Å£Æ£Á¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ºâÌ³½ôÉ½¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¼è°ú¤Î£±¤Ä¤ò¸Î°Õ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿Êó¹ð¤ò¤·¡¢Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤ò¿åÁý¤·¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Õ£Å£Æ£Á¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î°¼ÁÀ¤òµêÃÆ¡£¡Ö¸Î°Õ¤Ë¡¢°Õ¼±Åª¤Ëµõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¹Ô°Ù¤ÏºÇ¤âÌÀ³Î¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºâÀ¯Æñ¤Ë¤¢¤¨¤°Ì¾Ìç¤Ç¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Â³È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£