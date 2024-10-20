¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÌÚÅÄ£Ç£ÍÂå¹Ô¡¢·ÄÂç¡¦À¶¸¶Àµ¸ã¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¥ê¥¹¥ÈÆþ¤êÌÀ¸ÀÈò¤±¤ë¡Ö¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÌÚÅÄÍ¥É×£Ç£ÍÂå¹Ô¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢£±£°·î£²£´Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤òÁ°¤Ë¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿·ÄÂç¤Î£´ÈÖ¡¦À¶¸¶Àµ¸ã°ìÎÝ¼ê¡Ê£´Ç¯¡á·Ä±þ¡Ë¤Î»ØÌ¾¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡á£¶£³¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÁáÂç¡¦ÌÀÂçÀï¤ò»ë»¡¡£ÌÚÅÄ£Ç£ÍÂå¹Ô¤Ï¡ÖÀ¶¸¶·¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¡¢É¾²Á¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£